Defensor del Pueblo pidió a Delia Espinoza y Patricia Benavides deponer la "actitud beligerante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, se pronunció este martes sobre la situación en el Ministerio Público después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenara la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y jefa de la entidad.

Y es que ayer, lunes, la fiscal suprema Patricia Benavides llegó a la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, para ser respuesta como fiscal de la Nación, a pesar de que Delia Espinoza ejerce ese cargo tras ser electa por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

En conferencia de prensa, el titular de la Defensoría del Pueblo señaló que a la JNJ le corresponde nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en el Perú; sin embargo, enfatizó que no le correspondía disponer que Benavides Vargas retorne como fiscal de la Nación.

“Corresponde a la Junta de Fiscales Supremos tomar la decisión más sabia”, dice defensor

Así, dijo que la corresponde a la Junta de Fiscales Supremos – que se declaró en sesión permanente – tomar la decisión más sabia para resolver la crisis en la institución, que ha ocasionado que la actual fiscal Delia Espinoza diga que “se está llevando a cabo un golpe a la democracia”.

“Corresponde a la Junta de Fiscales Supremos tomar la decisión más sabia. Espero que sí lo vayan a tomar. No tengo ningún perjuicio contra ninguno de ellos; es más, aún cuando he sentido un tema de acoso y persecución del Ministerio Público contra mi persona, no lo tomo de esa manera”, declaró.

Asimismo, hizo un llamado a Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela a deponer la “actitud beligerante” y someterse a lo que decida la JFS.

Finalmente, negó que Roger Armas Sánchez, quien ayer acompañó a Patricia Benavides a la sede del MP, sea un trabajador de la Defensoría del Pueblo.