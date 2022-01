Daniel Salaverry asumió en Perupetro pese a que ministro dijo que no podría sin la aprobación de Junta de Accionistas

De acuerdo con un documento de Perupetro, Daniel Salaverry acudió a la sede de la empresa estatal al día siguiente de su designación y desde entonces ejerció diversas acciones competentes al cargo de presidente de Directorio. | Fuente: Andina

Daniel Salaverry, designado presidente del directorio de Perupetro, visitó la sede de esta empresa estatal y realizó las gestiones que le corresponden en el cargo, pese a que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, indicó al Congreso que no podría asumir dicho puesto, debido a que necesitaba la aprobación de la Junta de Accionistas.

El titular de dicha cartera se presentó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República el pasado viernes 14 de enero. Entonces señaló que Daniel Salaverry no podía tomar posesión del cargo ni ingresar a Perupetro, debido a que la Junta de Accionistas de esa empresa aún no había decidido su nombramiento.

“Él no puede ejercer porque tiene que tener la venia de la Junta de Accionistas, no se ha reunido, no ha votado, por lo tanto (Daniel Salaverry) no puede ejercer. Si la Junta de Accionistas niega, el señor no puede tomar posesión de su cargo. No puede entrar a las oficinas, mientras la Junta de Accionistas no le dé el pase, o sea no hagan la votación a favor”, dijo el ministro.

Documento de la empresa contradice a ministro

Sin embargo, de acuerdo con el dominical Panorama, un documento de Perupetro da cuenta de las actividades que ha realizado Daniel Salaverry desde su designación como presidente del directorio de Perupetro, el pasado 9 de enero.

Dicho oficio fue solicitado por el parlamentario Jorge Morante (Fuerza Popular), quien integra la Comisión de Energía y Minas, luego de la presentación del ministro ante el grupo de trabajo. En el mismo se detalla que Daniel Salaverry visitó la sede de Perupetro los días 10, 13, 14 y 17 de enero.

El documento indica que, al día siguiente de haber sido nombrado, Salaverry visitó la sede de Perupetro en dos oportunidades, desde las 8:58 hasta las 10:39 de la mañana y desde las 6:44 de la tarde hasta las 8:24 de la noche. Durante la mañana participó de una reunión para presentarse como nuevo presidente del Directorio.

El 11 de enero durante la tarde, Daniel Salaverry se reunió de forma virtual con miembros del gremio de hidrocarburos para “un saludo protocolar”. Además, el día 12 se le entregó la oficina designada al presidente de Perupetro, una laptop y un celular para el cumplimiento de sus labores, asimismo se le asignó un auto y un chofer para su uso personal.

Pedido de renuncia

Al respecto, el legislador indicó que el ministro acudió a la Comisión de Energía y Minas a mentir sobre este tema, por lo que consideró que debía dejar el cargo. Además, señaló que Daniel Salaverry no tiene ninguna experiencia para ocupar el cargo.

“El señor ministro hoy si tuviera un poco de decencia y un poco de sangre en la cara, simple y llanamente tendría que presentar su renuncia. Es lamentable porque el señor ministro González Toro no sabe qué pasa en su sector o pretender apañar hechos absolutamente irregulares”, dijo al dominical.

Esta revelación se da luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe en el que no avalan la designación de Daniel Salaverry en Perupetro, debido a que no cumplió con sustentar que cuenta con la experiencia para ocupar ese cargo. El ministro Eduardo González había adelantado en el Congreso que la designación del expresidente del Congreso dependía de este documento.

