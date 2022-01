Contraloría no acredita designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro

El extitular del Parlamento no cumplió con acreditar el cumplimiento de requisitos ni la trayectoria para ocupar el cargo, según Contraloría. | Fuente: Andina

La Contraloría General de la República determinó que la designación de Daniel Salaverry como presidente del Directorio de Perupetro no cumplió con los requisitos ni el procedimiento requerido, por lo que no acreditan el nombramiento.

Mediante un informe de control, el organismo señaló que los documentos enviados por Daniel Salaverry no sustentan el cumplimiento de los requerimientos de capacidad técnica ni trayectoria profesional necesaria para ocupar dicho cargo.

En ese sentido también indicaron que el Ministerio de Energía y Minas no cumplió con el proceso establecido en las normas de nombramiento para designar al titular del directorio de esta empresa estatal. Además, consideraron que la falta de acreditación por parte de Daniel Salaverry podría afectar la eficiencia de Perupetro.

“Durante la ejecución del servicio de control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio respecto al proceso de “Designación del Presidente de Perupetro S.A.” se ha advertido una situación adversa que amerita la adopción de medidas correctivas para asegurar el logro de los objetivos del procedimiento de propuesta y designación del Presidente del Directorio de Perupetro S.A.”, señalaron.

Postura del contralor

El pasado miércoles 12 de enero, el contralor general de la República, Nelson Shack, indicó que Daniel Salaverry habría incurrido en una falta al aceptar la designación como presidente del Directorio de Perupetro. Según dijo, es responsabilidad de todo funcionario saber cuáles son sus competencias y si cumple o no el perfil.

"Lo que he mencionado y me ratifico en eso es que, efectivamente, yo creo que zapatero a tus zapatos. Es necesario que se cumplan los perfiles de cada uno de los puestos y eso no solo está reglado en las propias normas, en este caso de la ley de Perupetro, sino en los instrumentos de gestión y también en las leyes generales que rigen el funcionamiento de las empresas estatales de nuestro país", dijo a RPP Noticias.

Dijo también que es necesario que los altos funcionarios por lo menos deben estar familiarizados con los temas que van a desempañar y añadió que los perfiles son la base para garantizar la competencia en los más altos funcionarios y que tomen las mejores decisiones en el rubro a desempeñar.

Cuestionamientos a designación

La designación de Daniel Salaverry como presidente del Directorio de Perupetro se oficializó el pasado domingo 9 de enero y generó cuestionamientos de diversos sectores. Desde el Congreso adelantaron que interpelarían al ministro de Energía y Minas para que explique el nombramiento y si es que lo iba a dejar sin efecto.

El titular de esa cartera, Eduardo González, indicó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso que esperaría al informe que realice la Contraloría para tomar una decisión. Además, sostuvo que hasta el momento Daniel Salaverry no puede hacer uso de sus facultades porque no fue designado por la junta de accionistas.

En tanto, Daniel Salaverry emitió un breve pronunciamiento vía Twitter, con el que defendía su designación. Según argumentó, tiene “más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública” y su trabajo dentro de Perupetro iba a centrarse en la restructuración de la empresa y la mejora de su gestión.

