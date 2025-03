Daniel Salaverry dice que apelará condena de ocho años de prisión por peculado doloso de la Corte Suprema

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El diálogo con RPP, el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, se refirió a la reciente condena de ocho años de prisión y cinco de inhabilitación política que dictó en su contra la Corte Suprema por el delito de peculado doloso por apropiación para sí y para otro, en agravio del Estado. Asimismo, la sentencia ordena al exparlamentario al pago de S/119 577 de reparación civil.

Al respecto, Salaverry dijo que la sentencia es “una vergüenza” e indicó que apelará la misma ante la Asamblea Permanente del Poder Judicial.

“No voy a permitir que se cometa una tremenda arbitrariedad contra mí”, manifestó en un enlace en vivo con Conexión.

Asimismo, el excongresista indicó que espera que su apelación sea resuelta por una sala permanente del Poder Judicial, pues asegura que los jueces que han emitido la sentencia en su contra eran provisionales y no han estado presentes durante todo el proceso de la denuncia en su contra.

“No puede ser posible que vengan dos jueces en el caso, por ejemplo, de la doctora Norma Carbajal, que ha sido la ponente y ha leído, [ella] ha llegado al final del juicio, ella no ha participado cuando se han presentado los testigos, ella no ha participado cuando se ha presentado la perito, ella no ha participado cuando se han leído todas las pruebas. Ha llegado al final prácticamente para decidir sin conocer el caso”, manifestó.

“Yo espero que la apelación vaya a una sala permanente con jueces titulares y que no se dejen presionar ni política, ni mediática, ni económicamente, y pueda tener una sentencia favorable que revierta este absurdo”, acotó.

De acuerdo con la publicación compartida por el Poder Judicial en sus redes sociales, la pena se encuentra suspendida y se hará efectiva una vez que sea confirmada la sentencia, cuya lectura íntegra se hará el próximo 21 de marzo.

¿Estará dispuesto a cumplir con la sentencia si la apelación no resulta a su favor?

Al ser consultado sobre si cumplirá con la sentencia si es que su apelación no resulta de forma positiva, Daniel Salaverry afirmó que es “un ciudadano que respeta la ley de” su “país”.

“Puedo discrepar [con la ley del país], como lo estoy haciendo, pero la respeto”, concluyó.