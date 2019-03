Salaverry señaló que nunca le ha faltado el respeto a alguien. | Fuente: RPP/Composición

El presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, respondió ante la denuncia de la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta quien dijo que con lisuras la agredió luego de que este no pusiera en agenda el proyecto de ley de Agrobanco.

Salaverry lamentó que se utilicen estas denuncias con fines políticos, luego de que la Fiscalía abriera investigación preliminar por cobro irregular de gastos por representación. "Creo que no se puede hacer uso de esta actitud que tenemos que tener todos de rechazo hacia la violencia contra la mujer para fines políticos y tapar investigaciones", señaló a la prensa.

El también congresista negó que le haya respondido de tal forma a Beteta. "Recuerdo que el único incidente que puede entenderse es que levanté el Pleno y me siguió increpando hasta la puerta de mi despacho en palabras subidas de tono que por qué no había puesto en agenda el proyecto de Agrobanco y le respondí: Mientras yo sea responsable del Pleno seré yo el responsable de armar la agenda del Pleno", indicó.

Además pidió que no busque culpables o "conspiraciones" sino que lleve sus documentos y descargos ante la Fiscalía sobre el supuesto cobro de sies congresistas, incluyendo a Karina Beteta, que cobraron por Semana de Representación, cuando se encontraban fuera del país con pasajes y viáticos pagados por el Congreso.

Salaverry también fue denunciado de haber realizado este cobro cuando fue congresista de Fuerza Popular e indicó que no tiene miedo de demostrar que no tiene ningún tipo de responsabilidad. "Yo no busco culpables en otro lado", expresó al respecto.