Karina Beteta denunció que Daniel Salaverry la maltrató e insultó: "Él sabe que no estoy mintiendo"

La congresista precisó que Salaverry tuvo fuertes calificativos. | Fuente: Composición

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta denunció al presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, de haberla agredido verbalmente. La parlamentaria señaló que no denunció previamente porque es una persona fuerte y que el hecho ocurrió cuando le propuso poner en agenda un proyecto de ley suyo.

"He sido maltratada por Daniel Salaverry por pedir un derecho que nos corresponde (...) por ejemplo, el decir 'vete a la mierda, no me jodas'", dijo la parlamentaria en entrevista con ATV Noticias.

"Yo pedí que se debata un proyecto de Agrobanco que había presentado y el presidente de la comisión me lo había pedido y cuando me acerqué le dije que cómo era posible que no lo agende. ¿Qué tuve como respuesta? Me mandó a la mierda y me dijo no me jodas. ¿Eso no es violencia?", agregó.

Karina Beteta agregó que este episodio no lo había denunciado previamente y ahora espera que más personas se pronuncien sobre ello. "No me extrañaría que me digan por qué no denuncié antes, pero nunca es tarde", indicó.

Además, comentó que tras este capítulo, esperaba las disculpas del también congresista Salaverry, pero que estas nunca llegaron. "Hemos visto el comportamiento de cómo maltrató a la congresista Rosa Bartra, Luz Salgado y Alejandra Aramayo. Él sabe que yo no estoy mintiendo", comentó.