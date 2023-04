Daniel Urresti pasará al penal Miguel Castro Castro tras sentencia de prisión efectiva. | Fuente: Composición

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó que Daniel Urresti ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, conforme a los procedimientos establecidos. Esto tras ser sentenciado a 12 años de prisión efectiva por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en noviembre de 1988.

Como se sabe, el excandidato presidencial Daniel Urresti fue trasladado a una carceleta del INPE luego de haber permanecido en la Dirincri hasta esta mañana. Urresti salió en una minivan de color plateado y con lunas polarizadas, acompañado de las fuerzas policiales.

Se conoce que se somtió a un examen de prueba COVID. Posteriormente, fue trasladado a una carceleta del INPE a la espera de que se determine cuál va a ser el centro penitenciario, que terminó siendo el penal Miguel Castro Castro.

#INPEInforma

Que el procesado, Daniel Belizario Urresti Elera, ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, conforme a los procedimientos establecidos por el #INPE. pic.twitter.com/3GlfqkhW2X — INPE (@INPEgob) April 13, 2023

Lectura y decisión judicial contra Urresti

La lectura de sentencia contra Urresti fue de ocho horas en las que se analizó todas las pruebas encontradas. El tribunal señaló que se emitió una sentencia condenatoria contra Daniel Urresti, pero con una pena reducida por la demora en el proceso.

Recordar que el periodista Hugo Bustíos fue asesinado presuntamente por miembros de la base militar del Ejército peruano de Castropampa en Huanta (Ayacucho), quienes se encontraban vestidos de civil. Daniel Urresti aseguró en una de las audiencias que no sabía que Hugo Bustíos realizaba una labor periodística.

La Fiscalía señaló en su tesis que Urresti habría conocido la orden que se dio de asesinar al periodista y dispuso el operativo como exjefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Huanta) al momento de ejecutarse los hechos.



"He quedado satisfecha"

Shermelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, en diálogo con RPP Noticias, dijo sentirse satisfecha con la sentencia.

"Particularmente, sí he quedado satisfecha. Considero que los jueces han argumentado el porqué de esta decisión. Por ejemplo, en la sentencia, (se hizo) la evaluación minuciosa de todas las pruebas que se han actuado en juicio", indicó.

Pese a que la Fiscalía solicitó 25 años de cárcel contra el excandiato presidencial, Bustíos Patiño consideró justa la decisión de 12 años de prisión efectiva contra el exministro.

"También hay que pensar que el señor Urresti ya no tiene 15 años. Es un señor adulto que, si no me equivoco, está bordeando los 70 años y para una persona estar en la cárcel a esa edad debe ser bastante difícil. Es una apreciación mía, no de los jueces, ojo", precisó.

"Por lo tanto, me siento satisfecha en ese sentido. Sobre todo, se ha determinado algo muy importante que quiero destacar: la responsabilidad del señor Urresti en el asesinato de mi padre que fue enésimas veces negada por ese señor. Es muy importante que se haya determinado eso", agregó.