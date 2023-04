Daniel Urresti y Rafael López Aliaga fueron contendientes en las Elecciones Municipales y Regionales 2022. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se pronunció este jueves sobre la situación de su excontendiente en la campaña municipal del 2022: Daniel Urresti, quien fue condenado a doce años de prisión por la muerte del periodista Hugo Bustíos.

En declaraciones a los medios, el líder de Renovación Popular reveló que es amigo del excandidato de Podemos Perú; sin embargo, dijo, su relación amical se debilitó durante la contienda electoral por la comuna limeña.

“El señor Urresti es militar, sabe cómo defenderse, pero más me preocupa la familia. Él ha sido mi amigo y sigue siendo mi amigo, yo lo he considerado siempre mi amigo, ah. Pero ahora no quiero opinar más”, señaló.

Según López Aliaga, quien hace poco cumplió 100 días en el sillón municipal, señaló también que tenía pendiente un almuerzo con Urresti y sus nietos.

“Estaba pendiente un almuerzo con sus nietos y él, pienso tenerlo pronto. Ojalá que pueda liberarse”, comentó.

Consultado si es que estaría dipuesto a ir al penal Miguel Castro Castro, donde Daniel Urresti será recluido, el titular de la comuna limeña respondió que sí está dispuesto a acudir al recinto penitenciario.

“Puedo ir, sí, si me acepta; pero por mí sí voy”, apuntó.

Lectura y decisión judicial contra Urresti

La lectura de sentencia contra Urresti fue de ocho horas, en las que se analizó todas las pruebas encontradas. El tribunal señaló que se emitió una sentencia condenatoria contra Daniel Urresti, pero con una pena reducida por la demora en el proceso.

El periodista Hugo Bustíos fue asesinado presuntamente por miembros de la base militar del Ejército peruano de Castropampa en Huanta (Ayacucho), quienes se encontraban vestidos de civil. Daniel Urresti aseguró en una de las audiencias que no sabía que Hugo Bustíos realizaba una labor periodística.

La Fiscalía señaló en su tesis que Urresti habría conocido la orden que se dio de asesinar al periodista y dispuso el operativo como exjefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Huanta) al momento de ejecutarse los hechos.