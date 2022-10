Darwin Espinoza dijo que congresistas señalados como 'Los niños' dejarán Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Darwin Espinoza señaló que darán un paso al costado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales | Fuente: RPP Noticias

“Los tres congresistas de la bancada de Acción Popular hemos decidido dar un paso al costado”, anunció en RPP TV el parlamentario Darwin Espinoza. Él, junto a sus colegas Ilich López y Jorge Flores forman parte actualmente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y son señalados por formar parte de 'Los Niños'.

Sin embargo, sostuvo que también debe investigarse a los demás congresistas que tienen denuncias. "¿Por qué yo debo cumplir y otras bancadas no? (...) No hay ningún aferro a la subcomisión, pero pedimos que el reglamento se cumpla para todos", declaró el parlamentario.

Comentó que la reunión de bancada no se realizó ya que algunos congresistas se encontraban a la provincia, pero adelantó que él renunciará a su cargo como miembro de la subcomisión. "El reglamento es uno. Durante todo el año que ha pasado, (hubo) congresistas investigados en diversas comisiones. Pero como son congresistas que quizás estén a favor de ciertos intereses, no les dicen nada", sostuvo en Las cosas como son.

"La idea es que ninguna persona, que esté en una investigación, sea parte de esta comisión. También esperaremos el sinceramiento de los demás congresistas que no tienen una investigación en curso".

Investigación en su contra

Por otro lado, Darwin Espinoza declaró en RPP Noticias que Karelim López, quien lo señaló como uno de 'Los Niños', "sigue siendo aspirante a colaboradora eficaz. Hasta ahora lo que ha dicho no ha sido corroborado".

Sobre los nexos con Auner Vásquez y 'Los Niños', Darwin Espinoza señaló que los demás parlamentarios que no han sido señalados por el colaborador eficaz, no han sido citados para el caso.

"Lo primero, debieron haberles convocado algunos pedidos especiales pero estuvimos todos en la reunión y nadie hizo nada irregular. Si son tesgios, ¿por qué no se les convocó y si son cómplices? ¿por qué no se les está investigando?", se preguntó en RPP TV, en relación a la reunión que tuvo la bancada de Acción Popular con Pedro Castillo en 2021.

Sobre la vacancia presidencial, declaró que votará a favor si existe una suma de indicios y comprobación de actos irregulares en el Ejecutivo.

"En estos momento no (votaré a favor), ya que teniendo el criterio para investigarme e involucrarme en cosas que no he hecho, entonces no podría aceptar en donde no tengo ninguna vinculación", sentenció.