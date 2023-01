Defensa de Mayor PNP David Medina presenta recurso de reconsideración a su pase al retiro

El Mayor PNP cuestionó los argumentos para ser pasado al retiro cuando era miembro del Equipo Especial de la Policía. | Fuente: RPP Noticias

La defensa legal del Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), David Medina, mano derecha del coronel Harvey Colchado, presentó un recurso de reconsideración a la resolución del Ministerio del Interior del 23 de diciembre del 2022 que resolvió pasarlo al retiro.

En el documento que accedió RPP Noticias, el Mayor PNP solicitó que se realice una adecuada evaluación de los oficiales "inmersos en el proceso de renovación de cuadros regular y se disponga mi reincorporación al servicio activo".

Argumentos

David Medina argumentó que no ha tenido procesos judiciales a lo largo de su carrera profesional en la institución policial.

En relación a la resolución ministerial, sostuvo que el argumento de renovación de cuadros "es una atribución exclusiva del poder Ejecutivo" en el marco de la función constitucional de la Policía, "sin vulnerar el proyecto de vida de un oficial PNP".

Asimismo, señaló que la renovación de cuadros no procede ya que no cumple el requisito de límite de edad en el grado y que ello "no puede ser una autorización legal para vulnerar los proyectos de vida de los profesionales que conforman la institución policial y en función a las necesidades institucionales".

También cuestionó que existen oficiales PNP más antiguos que tienen sanciones disciplinarias y no han recibido el procedimiento disciplinarios como en su caso.

¿Qué dijo el titular del Mininter?

A fines de diciembre, el ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, señaló que el pase al retiro del Mayor PNP, David Medina, se debe a una evaluación que realizó semanas antes una junta evaluadora y que "obedece estrictamente al marco legal y aspectos técnicos".

"Para pasar a un oficial a la situación de retiro o renovación de cuadros hay ciertas condiciones. Una de ellas es que no tenga una línea de carrera dentro de la institución, que es el caso específico del mayor, que tiene 10 años en ese grado. No ha realizado el curso de estado mayor, requisito indispensable para lograr el grado inmediato superior que es de comandante. En el aspecto disciplinario tiene cinco días de arresto de rigor, exactamente por falta contra el decoro", declaró el titular del Mininter en Así Somos de RPP.

"No se escogió evaluar al mayor por el Equipo Especial, obedece a un conjunto de oficiales que son evaluados, tal es así que este año han pasado al retiro 65 coroneles, 61 comandantes y 40 mayores", agregó.

Permanecen tres miembros del Equipo PNP

La Comandancia General de la Policía Nacional oficializó su decisión de dejar sin efecto el cambio a otras unidades de tres capitanes de un grupo especial de la PNP que apoya en las investigaciones del Equipo Fiscal contra la Corrupción en el Poder.



Mediante una resolución emitida el 1 de enero del 2023, dicha institución modifica lo relacionado con la asignación de cargos de Bruno Fernando Casique Guevara, Yessie Katherine Fernández Rivera y Gian Marco Dueñas Chávez “por necesidad de servicio”.



Fue el propio ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, quien anunció, antes de que finalice el 2022, que se daba marcha atrás con el cambio de unidades de estos oficiales de la Policía, luego de que dicha decisión fuera dada a conocer públicamente por la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, la fiscal superior Marita Barreto.