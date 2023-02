Mandataria precisó que su Gobierno ha emprendido una lucha frontal contra la alianza formada entre el narcotráfico y el terrorismo en las zonas del VRAEM. | Fuente: Presidencia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó hoy sus condolencias a los deudos de los siete policías fallecidos en una emboscada perpetrada el último fin de semana en el centro poblado de Natividad, en el VRAEM, y condenó enérgicamente el accionar de las agrupaciones narcoterroristas que operan en esta zona del país.

Durante el homenaje a los féretros de los policías asesinados en el VRAEM, la jefa de Estado calificó de “héroes” a los efectivos policiales que, a bordo de una camioneta, fueron emboscados cuando transitaban por la comunidad de Natividad.

“Las peruanas y peruanos nos reunimos hoy para rendir homenaje a siete valerosos patriotas que entregaron sus vidas en cumplimiento del deber, en defensa de la seguridad, la paz, el desarrollo y la viabilidad de nuestro país”, declaró.

“Como presidenta constitucional de la República y, en nombre de todos nuestros ciudadanos, expreso nuestras sentidas condolencias, las más profundas condolencias a las esposas, hijos, padres, madres y familiares de los siete héroes que fallecieron durante el atentado”, agregó.

Así, Boluarte Zegarra condenó el accionar del narcoterrorismo en el país y “todo acto de violencia” que afecte “la integridad” y el “derecho a la paz”.

“Nuestro más firme y contundente firme rechazo al accionar del narcoterrorismo en nuestro país y todo acto de violencia que pretenda arrebatarnos la vida, la salud…”, aseveró.

En ese sentido, la mandataria precisó que su Gobierno ha emprendido una lucha frontal contra la alianza formada entre el narcotráfico y el terrorismo en las zonas del VRAEM, que, actualmente, se encuentra en estado de emergencia.

“No permitiremos más muertes ni violencia. Queremos paz y desarrollo. En ese sentido, respaldó plenamente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para continuar con esta tarea”, precisó.

La presidenta Dina Boluarte brindó estas declaraciones durante su intervención en la ceremonia de homenaje, que se realizó en honor a los féretros de seis de los siete policías que llegaron a la capital.

Martha Moyano: "Condolencias no sirven en estos momentos"

Tras las condolencias expresadas por la mandataria, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, en declaraciones a la prensa, señaló que dichas condolencias "no sirven" en estas circunstancias.

"Considero que debió salir a dar un mensaje no solo de condolencias, por que aquí se requiere mayor firmeza. A veces, las condolencias no sirven en momentos como estos”, indicó

“Aquí lo que ha habido es un acto terrorista, demencial. La forma de asesinar es simple y sencillamente un acto terrorista”, agregó.