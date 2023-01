Diversas federaciones y organizaciones regionales han anunciado que desde este miércoles retomarán las protestas en Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa. | Fuente: Presidencia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un llamado a la paz y la unidad de todos los peruanos ante el reinicio de las paralizaciones y protestas en distintas partes del país, sobre todo en el sur, y también reiteró que no habrá impunidad en el caso de las muertes ocurridas durante las movilizaciones de diciembre de 2022.

"Llevar un mensaje a toda la población peruana en el sur, que en las redes están comunicándose que hoy empiezan con las marchas de protestas. Por Constitución sabemos que las marchas están permitidas si son de carácter pacífica, por eso quiero dirigirme a los hermanos para hablarles de la importancia de la paz y la unión y del compromiso que debemos tener todos por el bien de nuestras familias y la gran familia que es el Perú", declaró a RPP Noticias.

En ese sentido, la dignataria enfatizó que la gran mayoría de peruanos protestan al ver que sus demandas no son atendidas, pero que existe una minoría ligada al “narcotráfico” y la “minería ilegal”, así como personas que han cumplido sentencias por terrorismo, que azuzan a la violencia en las movilizaciones.

“No todas las personas que están en estas movilizaciones son las que están generando la violencia, es un grupo menor el que genera violencia y vienen desde la zona del VRAEM. Hemos visto que se han movilizados en camionetas Hilux para ingresar desde diferentes lugares al Cusco para generar incendios, tomar aeropuertos, bloquear carreteras”, cuestionó.

Gobierno está comprometido en conocer la verdad

Boluarte Zegarra también dijo que su Gobierno está comprometido en conocer la verdad sobre los más de 20 fallecidos durante la convulsión social que se registró entre la segunda y tercera semana de diciembre. Así, pidió una investigación rápida y que se individualicen las responsabilidades.

"Les aseguro que no habrá impunidad, le hemos dado todo el apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros pedimos que vengan a visitar por cuenta propia y vean lo que sucedió en el país, también invitamos que venga el Alto Comisionado de esta Comisión para que venga en enero, en consecuencia, estamos dando todas las facilidades", aseveró.

Asimismo, la mandataria destacó que ayer, martes 3 de enero, se instaló la Comisión Multisectorial para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas en las manifestaciones.

“Quiero comunicar que ayer se ha instalado la Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas que han fallecido. Muertes que nos duelen en el alma y en el corazón. Cada vez que me he comunicado con la prensa, siempre he dejado este dolor en el alma que me duele como madre, mujer y hermana”, aseveró.