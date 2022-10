Dina Boluarte se presentó hoy ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por Lady Camones, expresidenta del Congreso. | Fuente: RPP

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó este lunes que la denuncia constitucional interpuesta en su contra para inhabilitarla de la función pública por diez años, es un paso inicial del Congreso para buscar la suspensión o vacancia del presidente Pedro Castillo.

Durante su presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso para responder por las denuncias acumuladas 268 y 269, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social sustentó su denuncia al mencionar que algunos integrantes de la subcomisión han adelantado opiniones tras expresar que votarán a favor de su inhabilitación.

“Hemos escuchado audios, opiniones a través de la prensa y en diversos eventos públicos y privados que revelan un plan que ya no es tan secreto. Algunos sectores políticos pretenden, primero, inhabilitar a la vicepresidenta para intentar nuevamente la vacancia o quizá la inhabilitación o suspensión del presidente”, declaró ante la subcomisión presidida por la expresidenta del Congreso, Lady Camones.

Boluarte Zegarra evitó profundizar sobre el supuesto plan para destituir al jefe de Estado con el objetivo de que el poder quede en manos del Congreso, pero, según indicó, expuso el tema para advertir al país.

“No voy a ingresar a un debate político sobre este asunto. Solo expreso ante el país que este plan está en marcha y que con la fuerza telúrica que me inspira mi sagrada tierra apurimeña, me opondré a esta impronta con la fuerza de la razón y la ley”, indicó.

Boluarte reitera su inocencia

La integrante del Gabinete Ministerial, Dina Boluarte, es acusada de haber realizado funciones y gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ostentaba los cargos de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La vicepresidenta también es cuestionada por no haber incluido a su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien registra contratos con el Estado, en la declaración jurada de intereses que presentó al participar en la plancha presidencial del partido Perú Libre para las Elecciones Generales 2021.

Durante su exposición en la SAC, Boluarte Zegarra denunció que no fue debidamente notificada por la Contraloría General de la República, organismo que acusa a la vicepresidenta de haber cometido infracción constitucional al firmar documentos en nombre del Club Apurímac.

“A mí no me ha sido notificado debidamente todo el expediente de la investigación de la Contraloría, afectando no solo mi derecho fundamental a la defensa, sino generándose un nefasto precedente para el presente y los futuros casos”, cuestionó.

Acompañada de su abogado Alberto Otárola, la ministra recalcó que un determinado grupo de congresistas ha expresado que votará a favor de su inhabilitación, vulnerando así su derecho a la presunción de inocencia.

“Algunos congresistas, varios de ellos miembros de esta subcomisión, expresaron que votarán por mi inhabilitación […] Es un adelanto de opinión, vale decir que no se están escuchando mis argumentos de defensas desde el mismo día en que fueron presentados las denuncias constitucionales. Me están hallando responsable de las denuncias constitucionales”, señaló.

“No concibo cómo alguien puede participar en una investigación imparcial, cuando se ha dicho previamente que votarán por la máxima sanción”, sentenció.