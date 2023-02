Dina Boluarte y los partidos, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Mandataria sostendrá desde hoy reuniones con los líderes de los partidos políticos para abordar la crisis política y social. | Fuente: Andina

Al cabo de un cierto tiempo sin propuestas ni iniciativas, la presidenta de la República ha convocado a los dirigentes de los partidos políticos, con los que mantendrá un diálogo a partir de hoy. A su vez esos dirigentes, en su mayoría, se han guardado bien de pronunciarse sobre lo que el país ha venido viviendo, manifestaciones, bloqueos y muertes. En algunos casos los dirigentes convocados son personalidades bien conocidas, como Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, José Luna Gálvez, Vladimir Cerrón y Roberto Sánchez. En otros, son personalidades que han cedido el protagonismo a sus bancadas. Y hay también el caso de partidos de los que no es fácil saber quiénes son los dirigentes, como sucede con Acción Popular y Avanza País. Imaginamos que los partidos invitados son los que ya están inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas, lo que excluye al Apra y al PPC. ¿Bajo qué condiciones el diálogo lanzado por Dina Boluarte puede hacer contribuciones positivas en la búsqueda de consenso político y reactivación económica? Todo dependerá de lo que Dina Boluarte tenga para proponer. A juzgar por la vacuidad de sus intervenciones recientes, resulta difícil imaginar que Boluarte se revele de pronto como una dirigente capaz de marcar la agenda y señalar un camino a seguir. Juegan en su contra dos factores: la precariedad de su situación política, sin partido, ni bancada. Y las investigaciones que se le han abierto para establecer su responsabilidad en las muertes producidas en el contexto de la represión de las manifestaciones. La verdad es que Dina Boluarte no ha logrado influenciar sobre el Congreso para obtener el adelanto de las elecciones. Su única ventaja puede consistir en el descontento de la opinión pública, que detesta al Congreso más que a ella y que no aprecia a partidos que no son sino cascarones vacíos destinados a vehiculizar las ambiciones del líder de turno.

Las cosas como son