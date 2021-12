Abogado Eduardo Herrera apuntó a la necesidad de una reforma en la Fiscalía | Fuente: Andina

El abogado Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción y escritor del libro “El cerebro corrupto” -que acaba de publicar su tercera edición- opinó sobre el papel de la Fiscalía ante las reuniones en Breña del presidente Pedro Castillo.

“A nivel institucional creo que la Fiscalía está haciendo meritorios esfuerzos pese a sus limitaciones logísticas, vemos algunos casos heroicos que luchan contra la corrupción, aun creo que no es suficiente pero no por falta de acción”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, consideró preocupante las declaraciones del fiscal Omar Tello, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, quien sostuvo que no hay todavía indicios o sospechas de actos irregulares.

“Me causa preocupación porque es un adelanto de opinión que debería esclarecerse en una investigación. Es decir, si vemos que un funcionario público como el presidente se reúne en horas de la madrugada, reuniones que involucran a contratista del Estado que no son declaradas. Si eso no es un indicio para generar una investigación, causa mucha preocupación”, expresó.

“Lo que nos causa preocupación es que la Fiscalía está visitando mucho Palacio de gobierno, no en este régimen solamente. La institución presidencial está menoscabada, ¿cuál es la imagen que puede darse hacia la ciudadanía en torno a un cumplimiento ejemplar de la ley y la moralidad en esa perspectiva?”, agregó.

Reforma en la Fiscalía

Eduardo Herrera apuntó a la necesidad de una reforma en la Fiscalía, así como en el sistema de justicia del país.

“La institución de la Fiscalía necesita una reforma como en general el sistema de justicia y me preocupa que no exista esa reforma institucional. Empezando porque no existen fiscales supremos que puedan asumir la Fiscalía de la Nación”, comentó.

“Tenemos este peligroso juego de las sillas que la misma cabeza va rotando entre tres personas. Eso es una acumulación del poder. Además no existe una uniformidad institucional porque existen problemas internos. No existe un objetivo claro como teoría de parte de la institución, ¿a qué apunta la Fiscalía, a tener detenciones o sentencias?”, agregó el letrado.





