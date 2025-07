Eduardo Salhuana anuncia que postulará al Senado en el 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El saliente presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), anunció este viernes que pretende postularse como senador en las Elecciones Generales de 2026.

En el programa Prueba de Fuego, Salhuana Cavides, quien este sábado dejará el cargo tras la elección de la nueva Mesa Directiva, alegó que en la política “no hay jubilación” y anunció sus planes de cara al último periodo del Congreso unicameral.

El legislador apepista precisó que fue diputado en 1990 y dos veces congresista en los periodos de 2000 -2006 y 2021-2026, por lo que informó que postulará como senador por su región Madre de Dios en los comicios, que se desarrollarán el 12 de abril próximo.

“En la política no hay jubilación, uno está en la política por vocación de servicio. Yo he sido diputado a los 26 años en 1990, volví a ser congresista de 2001 a 2006. Pretendo postular al Senado por mi región Madre de Dios, a la que he representado en tres oportunidades”, declaró.

Consultado si es que las críticas a APP por supuestamente ser una bancada oficialista repercutirían en su candidatura al Senado, Salhuana respondió y negó que su agrupación sea afín al Gobierno de Dina Boluarte

“Hemos sido la bancada que ha contribuido a la estabilidad política del país”, apuntó.