Salhuana pide seguir participando en mesa de trabajo de formalización minera y se sumará a Comisión de Energía y Minas

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en diálogo con RPP, indicó que, una vez que deje su cargo, pedirá seguir participando en la mesa de trabajo convocada por la presidenta de la república Dina Boluarte, la cual viene abordando el tema de formalización minera.

Como se sabe, dicho espacio presidido por el Ejecutivo congrega a altos funcionarios de los poderes del Estado y representantes de gremios de pequeños mineros y mineros artesanales. En ese marco, Salhuana Cavides fue convocado a participar en calidad de titular del Parlamento; sin embargo, dejará el cargo luego de que, este sábado, se elija a la nueva Mesa Directiva.

"Yo creo que necesitamos una mesa de trabajo nueva, me parece bien que haya convocado la presidenta. Yo estoy asistiendo y voy a pedir, dejando de ser presidente del Congreso, continuar participando, porque creo que conozco algo del tema vinculado a mi región, obviamente", refirió.

Asimismo, indicó que se sumará a la Comisión de Energía y Minas, la cual preside el congresista Paul Gutiérrez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), y señaló que "es una obligación" del Parlamento emitir la Ley MAPE.

"Es una obligación del Congreso y yo voy a participar en los debates, voy a incorporarme a la Comisión de Energía y Minas y espero contribuir a que esto se solucione, porque [el oro proveniente de la pequeña minería] es un recurso que el Perú necesita ponerlo en activo, legalizarlo, que se pague impuestos, que se trabaje conforme a las normas ambientales y sea la pequeña minería un motor del desarrollo, pero un desarrollo sustentable", recalcó.

Además, consideró que Gutiérrez Ticona "ha hecho los esfuerzos" que su comisión le ha permitido para avanzar hacia la promulgación de la Ley MAPE. Como se recuerda, dicho parlamentario fue cuestionado por impulsar la aprobación del predictamen en su grupo de trabajo, pese a que, en una sesión anterior, ya se había decidido abordarlo en la siguiente legislatura.

"Yo lo que creo es que Paul [Gutiérrez] ha hecho los esfuerzos que su comisión se lo ha permitido. Es un tema […] sumamente controvertido y además donde […] creo que necesitamos hacer un esfuerzo de unidad y participación de todos los sectores involucrados. El problema es que hay mucho antagonismo, lo que yo veo es que hay mucha división, mucho enfrentamiento, mucha estigmatización también de la actividad", sostuvo.

"El drama es que tenemos 15 años formalizando y, de 90 mil, solo hemos formalizado a 2 mil"

En esa línea, Salhuana Cavides criticó los avances en la formalización minera a través del Reinfo.

"Yo cuando asumí la presidencia, sabes que tuvimos críticas ácidas sobre mi participación como congresista de Madre de Dios, con iniciativas vinculadas al ordenamiento de la actividad minera, y yo me comprometí en los 12 meses de gestión a no intervenir directamente en este tema para evitar especulaciones de cualquier naturaleza. Sin embargo, ahora concluido mi mandato, voy a retomar, porque es un problema irresuelto, no solamente en Madre de Dios, sino en todo el país. El drama es que tenemos 15 años formalizando, y de 90 mil solo hemos formalizado a 2 mil. O sea, casi nada", indicó.

"Entonces, lo que hay que hacer, primero, y se lo dije a la mesa de trabajo que convocó la Presidencia, lo que tiene que haber es una decisión política de realmente formalizar y diferenciar al minero que quiere ordenarse del minero ilegal, es decir, el que está en lugares no autorizados o utilizando herramientas también no autorizadas", agregó.

Además, dijo que en su región, Madre de Dios, no se ha podido avanzar en la formalización minera por el "tema de las superposiciones".

"En Madre de Dios, necesitamos reparar los daños ambientales que tenemos, áreas deforestadas en gran extensión, zonas contaminadas, actividad ilegal, corrupción. Todo eso tenemos que encararlo, pero necesitamos una decisión política del Estado que dé recursos y brinde la logística necesaria, no solamente al Ministerio de Energía y Minas, sino fortalecer también a las direcciones regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales y, por ejemplo, dar normas vinculadas, en el caso de Madre de Dios, al tema de las superposiciones", sostuvo.

"En Madre de Dios, nosotros tenemos un área que se llama el corredor minero. En esa área están instalados los 9500 mineros inscritos en el Reinfo, pero sobre esa área minera prioritaria existen también concesiones forestales, de madera, de castaña, de plantas medicinales, de flores, de reforestación, de ecoturismo. Entonces el minero no se puede formalizar porque le piden la autorización del titular del derecho superficial, porque él es del subsuelo. Entonces, si encima hay cinco derechos, evidentemente que nunca lo va a lograr. Son temas normativos que el Estado y el Congreso tienen que encararlo y espero que lo hagamos en esta legislatura", puntualizó.