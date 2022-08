Edward Málaga trabaja en una tercera moción de vacancia presidencial. | Fuente: Congreso

El congresista no agrupado, Edward Málaga, afirmó que antes de la presentación oficial de la nueva moción de vacancia presidencial, que alista junto a sus colegas Diego Bazán (Avanza País) y Karol Paredes (Acción Paredes), se tiene previsto esgrimir los argumentos que sustenten la destitución de Pedro Castillo para conseguir la legitimidad del proceso y los 87 votos requeridos.

En entrevista con RPP Noticias, el legislador señaló que en esta ocasión la tercera moción de vacancia presidencial se actualiza constantemente con las nuevas polémicas que recaen sobre el mandatario, quien tiene seis investigaciones abiertas en el Ministerio Público por presuntos delitos como tráfico de influencias y organización criminal.

“Se está haciendo un trabajo más concienzudo con esta moción y la coyuntura ha cambiado tanto que las investigaciones de la Fiscalía generan una presión mayor tanto sobre la ciudadanía para que tome conciencia de los hechos, como sobre mis colegas para que cambien su decisión”, declaró en ‘Ampliación de Noticias’.

“Lo que queremos primero que se entienda por qué es importante la vacancia del presidente. Una vez que se entienda eso, la legitimación y los votos vendrán. Estoy seguro de eso”, estimó Málaga.

En ese sentido, el parlamentario afirmó que hay un grupo de congresistas oficialistas que están cambiando de opinión y podrían respaldar el nuevo pedido para destituir a Castillo Terrones, por lo que estimó que se tendrían al menos 80 votos asegurados.

“Estamos viendo algunos cambios de temperatura en el Congreso, en el sentido de que quienes defendían acérrimamente al presidente ya no lo hacen con tanta demencia, y quienes tenían dudas ahora ya apoyan una nueva moción de vacancia con más ímpetu”, precisó.

Tras recalcar que la moción “se va actualizando con los nuevos hechos y evidencias que van saliendo”, Málaga adelantó que en el mes de setiembre iniciará el proceso de consenso para presentar oficialmente la moción de vacancia presidencial que, según estimaciones del congresista, serviría como primer paso para salir de la crisis.

“La idea es que cuando llegue el momento, la moción esté lo más actualizada posible”, puntualizó.

Salida de Castillo debe estar acompañada del adelanto de elecciones

De otro lado, Edward Málaga afirmó que, de producirse la vacancia de Pedro Castillo, se deben convocar nuevas elecciones generales no sin antes trabajar en una reforma del sistema electoral y modificar los parámetros para vacar a un jefe de Estado.

“La vacancia la consideramos el primer paso para salir de la crisis, pero no excluyo la reforma y el adelanto de elecciones. En cuanto a las reformas, necesitamos brindar o llevar un balance de fuerzas en el sentido de que no sea tan sencillo vacar a un presidente porque no nos gusta”, aseveró.

“Necesitamos asegurarnos de que no vamos a repetir el plato y eso pasa por la fiscalización desde las campañas y los partidos para que no lleguemos a situaciones lamentables desde hoy”, complementó.

Para el congresista, la vacancia presidencial y el adelanto de los comicios son los escenarios “más favorables y menos traumáticos” para la ciudadanía.

