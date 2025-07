Harvey Colchado descarta ingresar a la política porque espera reingresar a la Policía: "Mi juicio está en trámite"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel PNP en situación de retiro, Harvey Colchado, dijo este viernes que se ha reunido con varios miembros de partidos políticos de cara a las próximas Elecciones Generales de 2026; sin embargo, enfatizó que su ingreso a la vida política – al menos por el momento – no está en sus planes.

En el programa Las cosas como son, el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía descartó así presentarse a los próximo comicios, que se realizarán el 12 de abril de 2026.

“Me he reunido con miembros de varios partidos políticos y me piden un asesoramiento. Ya dije que no voy a postular por ningún partido”, declaró.

Colchado dice que está enfocado en regresar a la PNP

Colchado, quien fue pasado al retiro en diciembre de 2024 por la causal de “renovación de cuadros”, dijo que tiene un proceso judicial en trámite para retornar a la institución.

“Mi juicio está en trámite y espero que el próximo año pueda ganarlo y reingresar a la Policía para continuar con mi carrera, que se ha visto truncada a raíz de los abusos que han cometido…”, apuntó.

No obstante, Colchado no dejó cerrada la posibilidad de dedicarse a la política en un futuro, específicamente cuando termine su etapa en la PNP.

“Al final de mi carrera, ya en retiro, recién pensaré si voy a entrar a la carrera política”, finiquitó.