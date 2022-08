Ex viceministra de Vivienda señaló que renunció al cargo tras ser testigo de hechos que le parecieron irregulares | Fuente: Andina

La ex viceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños reveló en una entrevista al diario El Comercio que Geiner Alvarado, ministro de Vivienda hasta el último 5 de agosto, cuando fue nombrado titular del Ministerio de Transportes, le dijo que él "no decidía nada" al interior de la cartera de Vivienda.

Además, Añaños, quien fue nombrada en el cargo durante la gestión presidencial de Francisco Sagasti y permaneció en el puesto hasta setiembre del año pasado, señaló que decidió su renuncia tras presenciar hechos que le parecieron irregulares durante la gestión de Alvarado.

Poder paralelo

Según refirió la exfuncionaria, en agosto del año pasado fue testigo de algunos hechos que, a la luz de las actuales investigaciones, le confirman que había un "poder paralelo" en el sector Vivienda.

"Uno puede revisar lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda después, en ese momento [agosto de 2021] yo no tenía certeza sobre nada, pero luego con los meses y con lo último que ha pasado, se confirma que había un poder paralelo al Ministerio de Vivienda", señaló a El Comercio.

Dicho poder paralelo parece evidenciarse en una reunión realizada a mediados de aquel mes, en una casa de Surquillo, donde se encontraban reunidos los empresarios Alejandro Sánchez, Abel Cabrera y el alcalde de Anguía, José Medina, y en la que Añaños tuvo que realizar una exposición de viabilidad de un paquete de proyectos, cuyo origen se remonta al 2020.

"Bueno, para precisar lo único que sabíamos nosotros, como funcionarios, era que eran asesores del presidente Castillo (...) Este paquete se englobó en un programa llamado “Perú en marcha”, y también comprendía obras de agua y saneamiento (...) Armamos el paquete y se lo presentamos al ministro Alvarado. A él y a su jefe de gabinete [de asesores], Salatiel Marrufo, les interesó, entonces dijeron “sí, este proyecto va”. Y, obviamente, la ruta para seguir con este tipo de gestiones es hablar con el ministro de Economía, y luego con el Presidente", explicó Añaños.

Debido a esa ruta, el 20 de agosto del año pasado, la ex viceministra y otros funcionarios se dirigieron a Palacio de Gobierno para exponer el proyecto al Presidente Castillo. A la reunión, según sus declaraciones, solo ingresó el ministro Alvarado, quien salió poco después diciendo que había que reunirse con "el buró político".

"Nosotros creíamos que el buró político eran los asesores del Presidente, y que debían estar en Palacio, PCM o en una oficina descentralizada", señaló. Sin embargo, el destino fue la casa de Surquillo.

"En esa reunión lo que les mostramos, porque pensamos que eran los asesores del presidente, primero se presentaron como amigos del presidente, que estaban para apoyarlo, como sus asesores, no dieron sus nombres, uno dijo “Abel”, nosotros queríamos exponer e irnos de ese lugar, de este departamento en Surquillo", sostuvo.

Información privilegiada

Elizabeth Añaños señaló que el punto de esa reunión era acceder a información privilegiada por parte de los que creían asesores del presidente.

"Primero, en ese momento nosotros no sabíamos que no eran funcionarios públicos, que no eran asesores, y ya tenían información, ya sabían qué iba a salir de urgencia. Yo no les di la lista de proyectos, pero el jefe de gabinete [de asesores] estaba en la reunión, el ministro me pidió la lista de proyectos y días después Marrufo me manda la lista de los proyectos [subrayados] con colores, rojo, “sí”; magenta; “sí, se puede”, dijo a El Comercio.

La exfuncionaria recalcó que "el problema de toda esta situación" era que ellos [Alejandro Sánchez, Abel Cabrera y Nenil Medina] obtuvieron "información privilegiada, antes que cualquier alcalde. El alcalde que estuvo en esa reunión era el de Anguía, el mismo que luego tuvo un proyecto".



"Yo te puedo decir de lo que yo he visto, una de las razones por las cuales renuncié fue efectivamente esa, porque si bien no había claridad sobre lo que estaba pasando, ya era raro y desordenada las situaciones a las que exponían a los funcionarios. Parecía raro que haya interés en algunos proyectos", refirió.

Según Añaños, el ministro Alvarado le hizo entender que "él no tomaba las decisiones dentro del ministerio directamente".

"Yo, inmediatamente relacioné, si hay gente detrás, que son asesores del presidente, que me piden exponerles después de reunirnos con el presidente deben tener algún nivel de influencia. Es decir, existe un funcionario público, lo llevan a una reunión con el presidente, luego a una casa y luego el ministro te dice “yo no decido en el ministerio nada”. ¿Entonces, quién decide las cosas, no? O es el presidente, o es su grupo de confianza o quién", cuestionó Añaños.

Sin el perfil requerido

Asimismo, refirió que hubo otras situaciones que no le parecieron "correctas", como el nombramiento de funcionarios en el sector sin tener el perfil requerido.

"Sí, hubo encargos que no me parecían correctos, eso lo voy a dar a conocer en la fiscalía. Y luego el segundo punto son las designaciones, es importante, dentro de la labor del ministro y de los viceministros está la de fiscalizar las unidades adscritas, esto son Fondo Mi Vivienda, Cofopri, la Superintendencia de Bienes estatales, tienes empresas públicas y entidades muy importantes, que tienen impacto en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, la forma cómo se estaban cambiando estos puestos no tenía ningún criterio técnico", sostuvo.

Añaños refirió que le dijo al ministro que había que escoger mejores perfiles, a lo cual éste respondió que él no lo decidía.

"Cuando le pregunté al ministro por qué se estaba dando esta situación, por qué no buscamos perfiles mejores, y que yo no estaba de acuerdo, él me dijo que no tomaba las decisiones. Un ministro toma las decisiones sobre las designaciones, si no estás como ministro para fiscalizar y conducir un ministerio, ¿entonces, para qué estás? Él está incumpliendo sus funciones y no se sabe qué hay detrás también", sostuvo.





