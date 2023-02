Para el diplomático peruano, la actitud y la narrativa de AMLO no ha hecho más que estropear la histórica relación que mantiene nuestra nación con el país azteca. | Fuente: Andina | AFP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se rehúsa a entregarle al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por considerar que el Gobierno de Dina Boluarte es “espurio”.

AMLO señaló que pedirá la asesoría de los miembros del Grupo de Río para, después, acatar la decisión que adopte este mecanismo de consulta compuesto por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay.

"Si ellos dicen que entreguemos la presidencia, lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, yo no quiero legitimar un golpe de Estado, es contrario a las libertades, los derechos humanos y es antidemocrático", dijo el presidente mexicano.

Al respecto, el excanciller peruano Luis Gonzales Posada calificó como un “acto de irresponsabilidad” la posición que adoptó López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su respaldo al recluso expresidente Pedro Castillo pese a su intento de golpe de Estado.

“Quiere sabotear la Alianza del Pacífico, ese es un acto de irresponsabilidad inaceptable”, declaró en Ampliación de Noticias.

Gonzales Posada cuestionó al también fundador del partido mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por haber dicho que acudirá al Grupo de Río, un mecanismo de consulta que, según recordó, "ya no existe" porque fue sucedido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Pienso que el señor López Obrador, que padece de demencia senil, no sabe qué cosa es la Alianza del Pacífico. Acaba de declarar ayer que va a recurrir al Grupo de Río para consultarle si entrega la secretaría pro témpore del Perú. Él desconoce que el Grupo de Río ya no existe; hace diez años fue desactivado”, recalcó.

“Lo de México no es normal. Me da mucha pena que un presidente mexicano no sepa que el Grupo de Río no existe y siga diciendo disparates en la misma semana que condecora con el ‘Gran Águila Azteca’ al presidente de Cuba”, añadió.

Para el diplomático peruano, la actitud y la narrativa de AMLO no ha hecho más que estropear la histórica relación que mantiene nuestra nación con el país azteca.

“Esa es la narrativa de López Obrador, que está haciendo estropicios en una hermosa relación que tiene o tenía el Perú con México desde el inicio de la independencia”, aseveró.

Gonzales Posada sugiere suspender las relaciones diplomáticas

Al hacer énfasis en las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en contra de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las constantes intromisiones de AMLO en los asuntos nacionales, el extitular de Relaciones Exteriores consideró que el Perú debería suspender sus relaciones diplomáticas con ambos países y reducir el nivel de representatividad a encargados de negocios.

“Petro está diciendo disparates, entre otras cosas ha atacado a las fuerzas policiales y las ha llamado nazis-. Demandamos… que la Cancillería peruana levante la voz y diga que las relaciones con Colombia y México han quedado congeladas y suspendidas, y reducir el nivel [de representación]”, aseveró.

“Hay que anunciar la suspensión definitiva de las relaciones a nivel de embajadores, porque en esta situación no podemos permanecer ofendidos, agraviados, atacados por sujetos que sustentan sus ataques en un conjunto de mentiras”, agregó.

A decir de Gonzales Posada, la posición de Perú ha sido “débil frente a la ofensiva internacional”, por lo que demandó a la presidenta Dina Boluarte a ser más firme con los mandatarios de la región que opinan sobre la crisis política y social del país.

“Recuerdo cuando Hugo Chávez dijo sandeces sobre el Perú, el entonces presidente Alan García le respondió directamente. Pero si la presidenta no lo quiere hacer, podría encargarla esa tarea a la Cancillería”, finiquitó.