Excomandante general de la PNP, Javier Gallardo, no se someterá a la colaboración eficaz, señala su abogado

El abogado defensor del excomandante general de la PNP señaló que todavía no hay fecha para que su patrocinado vaya a declarar a la Fiscalía. | Fuente: Andina/referencial

El abogado Angelo Claros, señaló que su patrocinado, el excomandante general de la PNP, Javier Gallardo, no se someterá a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera, en el marco de la investigación por los ascensos irregulares en la Policía y las FF.AA.

"Descartamos totalmente porque quien lo hace está asumiendo un delito. Estamos convencidos que mi cliente es inocente (él) ha indicado el día de ayer que no tiene relación con las imputaciones en su contra", declaró Claros en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Asimismo, señaló que Javier Gallardo todavía no ha declarado a la Fiscalía porque aún no se le ha estipulado una fecha para rendir las declaraciones sobre el caso. "Estamos yendo a aportar cualquier medio probatorio que ayude tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial", agregó.

Por otro lado, sostuvo que el excomandante de la PNP mantiene su postura de no estar involucrado en los ascensos irregulares pese a la declaración de un colaborador eficaz quien señaló que Gallardo garantizaba, a los acusados generales PNP, su desginación en puestos con manejos de recursos presupuestales.

"Hasta el momento no tenemos conocimiento de ello, son versiones. Hemos leído la carpeta donde sí existe un colaborador, pero no ha indica nada de un teléfono ni una comunicación. Mi cliente ha señalado que no tenido algún tipo de comunicación con ninguna de estas personas", refirió el abogado en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Sobre colaboradores eficaces

En esa línea, dijo que las declaraciones de los colaboradores eficaces son "solo dichos" y que, buscan declarar para lograr un beneficio. Añadió que "no hay corroboración clara y directa" en la declaración del colaborador eficaz.

"[¿Cuál es la verdad del comandante?] Su verdad es que él no tiene vínculo con referencia a lo que se le está imputando. No tiene ningún tipo de comunicación con las personas que se le está involucrando. Él indica que ha cumplido como comandante general dentro de sus funciones y del reglamento", declaró el abogado defensor.

Además, señaló que se están levantando algunas actas y comunicaciones "con respecto a los teléfonos, pero hasta el momento no existe algún vínculo" que relacione a Javier Gallardo.

Recordemos que el excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, fue detenido la noche del martes, en el marco de las investigaciones por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Fue trasladado a la sede de la Diviac donde permanecerá detenido de manera preliminar.

Gallardo fue detenido a su salida de un medio local, donde ofreció una entrevista. Se encontraba no habido casi 24 horas después de realizarse el operativo de la Diviac y la Fiscalía.