Mercedes Cabanillas señaló que se debe investigar a fondo a aquellos que hayan delinquido. | Fuente: RPP Noticias

Tras su elección como nueva integrante de la Comisión Política del partido aprista, la exministra Mercedes Cabanillas Bustamante, señaló que “el APRA no ha delinquido”.

La también exlegisladora puso énfasis en que el partido colocará a hombres y mujeres jóvenes en cargos directivos, a la vez que se les tomará en cuenta cuando se confeccione la lista de postulantes para las próximas elecciones congresales.

Cabanillas se refirió a Luciana León, quien ha sido reelegida en varias ocasiones y generó una “expectativa en el partido”. León es investigada actualmente por el Ministerio Público por estar involucrada presuntamente con la organización criminal Los Intocables Ediles.

“Que se investigue a fondo e imparcialmente”, expresó Cabanillas y señaló que el APRA actuará “en consecuencia de los resultados”.

Señaló que por tal motivo se le concedió una licencia, como también fue el caso de Javier Velásquez Quesquén. Como se recuerda, el miembro del Partido Aprista habría recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña congresal en el año 2006, de acuerdo a declaraciones de Jorge Barata, exdirectivo de la constructora brasileña.

"El APRA no ha delinquido"

Además, Cabanillas Bustamante dijo en Ampliación de Noticias que no pueden “tener en el partido personas que estén imputadas” y agregó que la investigación del Apra como organización criminal es una “exageración”.

“El APRA como institución no puede cargarse esos temas [las denuncias a integrantes del partido] porque el APRA no ha delinquido”.

“El APRA no está manchado, se han manchado con nombre y apellido las personas que han querido mancharse –dijo Mercedes Cabanillas a RPP Noticias– Cuando se compruebe, tendrán que estar muy fuera del partido porque no es justo que un partido de 99 años con tanto tiempo, algunos zamarros hayan podido hacer y deshacer lo que no debieron”.

Recordó una frase de Víctor Raúl Haya de la Torre y acotó que “el parlamentario es servidor de la población y si no fueron servidores de la población sino servidores de sí mismos, tendrán que ser expulsados y con hacha”.

Nueva dirigencia

A las 3 de la madrugada de este lunes, el Apra culminó el XXV Congreso Nacional, en el cual se oficializó la victoria de César Trelles Lara, exgobernador de Piura, como nuevo presindente del partido.

Junto a él, se encuentran los exlegisladores Elías Rodríguez, nuevo secretario general del partido, Mauricio Mulder, nuevo presidente de la Comisión Política Nacional, y las exministras Mercedes Cabanillas y Nidia Vilchez.