Expresidenta de Indecopi: “Lo dicho por Julián Palacín Fernández es mentira”

Hania Pérez de Cuéllar estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Hania Pérez de Cuéllar, expresidenta del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), rechazó las declaraciones de Julián Palacín Fernández, padre de Julián Palacín Gutiérrez, nuevo titular de la institución, sobre los supuestos requisitos exigidos por ley para asumir este cargo.

“Lo que ha dicho el señor Palacín Fernández no es correcto, es mentira. Para ser presidente de Indecopi no se necesita un perfil, a diferencia de algunas reguladoras. De hecho, es una reforma que quise plantear en su momento. No es cierto que se necesita ser abogado colegiado con mínimo cinco años de experiencia”, dijo en Ampliación de Noticias.

Al respecto, Hania Pérez de Cuéllar consideró que es “importante” que el perfil del presidente de Indecopi “esté regulado y esté claro”.

La extitular de Indecopi también rechazó que su gestión “no haya hecho nada con respecto a los consumidores”. “Hemos tenido más de 400 mil asesorías a consumidores”, destacó.

Hania Pérez de Cuéllar respondió así a las declaraciones que hizo Julián Palacín Fernández, quien defendió la designación de su hijo como presidente de Indecopi, a quien calificó como “el abogado número uno del Perú que ha defendido más casos de defensa al consumidor”.

Balance de su gestión

Hania Pérez de Cuéllar aseguró que, pese a que su gestión fue de apenas un año, se logró los primeros pasos para hacer un cambio en Indecopi, “que a mi juicio debe de continuar”.

“Indecopi es una institución medular y tutelar para la economía social de mercado, pero necesita repensarse, porque el propio mercado no es el mismo de hace 28 años, cuando se creó Indecopi”, sostuvo.

La expresidenta de Indecopi alertó que “la conflictividad en el Perú está aumentando”, prueba de ello -dijo- es que solo entre junio del 2020 y agosto del 2021 “hemos recibido casi 150 mil reclamos”.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: