Félix Murazzo sobre inseguridad ciudadana: "No se puede combatir el delito si uno está involucrado en él"

El teniente general PNP Félix Murazzo Carrillo se refirió a la problemática de la inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país y precisó que se tendría que realizar una modernización de la Policía Nacional. No obstante, precisó que no sería posible combatir los delitos si es que la propia institución y en general la administración pública están involucradas.

"Diría que más que reformar, sería modernizar. Porque es la obligación que toda institución debe, en la fecha, asumir. Porque modernizar significa utilizar otro tipo de mecanismo. Porque, además, reformar suena a reformatorio y tiene un mal sentido. Pero yo sí quiero quiero decir que soy consciente que la Policía Nacional tiene que hacer series modificaciones a su estructura, porque este proceso de unificación que se dio en el año 1988 fue eminentemente político y no técnico ni profesional", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo que corresponde ahora es comenzar a estructurar el respeto a las especialidades funcionales. Nadie es bueno para todo. Siempre hay algo que se hace mejor. Y eso responde a perfiles, a preparaciones. Pero, independientemente de eso, hay que hacer un trabajo ético y moral. Porque no se puede combatir el delito si uno está involucrado en él. Y lamentablemente no solo en la Policía, sino en la administración pública ese es un ingrediente que nos afecta permanentemente", agregó.

"Hace falta administración de la información e inteligencia"

Por otro lado, mencionó que es necesario que se pueda administrar la información de manera adecuada, a fin de que se puedan registrar las denuncias sin necesidad de un exceso de formalidad.

"Para que pueda obtenerse resultados en seguridad ciudadana, tiene que haber administración de la información e inteligencia, que no hay. Y eso porque se siguen adoptando procedimientos que no han dado resultados. Acá se está exigiendo, por ejemplo, que se le pida a la población afectada, a los agraviados, que vayan a denunciar. No importa quién denuncia, sino obtener noticias sobre información y para eso no se requiere la formalidad de una denuncia. Se necesita, en inteligencia, el dato para comenzar a trabajar", aseveró.

"La COVID nos ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas virtualmente. Y nosotros seguimos adoptando mecanismos clásicos a sabiendas que las personas no quieren denunciar, porque tienen dudas sobre el resultado, pierden tiempo, pierden trabajo y pueden perder hasta la vida al exponerse. El Estado tiene que organizar otro tipo de mecanismos, utilizando la tecnología", finalizó.