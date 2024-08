Fernando Rospigliosi considera que Alberto Fujimori sí debe recibir pensión vitalicia y que situación de Pedro Castillo es diferente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Fernando Rospigliosi considera que Alberto Fujimori sí debe recibir pensión vitalicia porque ley lo respalda

El congresista de Fuerza popular, Fernando Rospigliosi, dijo que es muy diferente la situación del exmandatario Pedro Castillo y Alberto Fujimori sobre el tema de una pensión vitalicia.

“Hay un debate, pero finalmente la administración del Congreso ha dicho que procede la pensión al expresidente Fujimori. Es evidente que los expresidentes deben tener una pensión, como ocurre en todas partes del mundo. Ahora viene el debate sobre el juicio y las sentencias que tuvo y la ley son posteriores a la elección de Fujimori como presidente en el año 90. Entonces, por tanto, le corresponde una pensión”, dijo el parlamentario a RPP.

Como se sabe, el Congreso de la República aprobó otorgar una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien recuperó su libertad en diciembre de 2023 gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC), luego de 16 años en prisión por los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

En Ampliación de Noticias, Rospigliosi defendió que Alberto Fujimori reciba este beneficio, que el exmandatario fujimorista había solicitado el pasado 24 de abril y que asciende a 15 600 soles.

“Castillo ha sido elegido después de la ley del 95 y Fujimori fue elegido en el año 90. Entonces la ley no es retroactiva. Hasta donde he podido ver ese es el argumento que ha tenido la administración del Congreso. Claro, comparto de ese punto de vista legal”, indicó el político.

Sobre la CIDH

Fernando Rospigliosi dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden decirle al Congreso peruano sobre que puede o no legislar. Además, señaló que ambos organismos cometen “inferencias inaceptables” en el Perú.

“Han intentado interferir en el proceso de discusión y aprobación de la ley que precisa los alcances de lesa humanidad. Es insólito que este organismo intente decirle al Congreso peruano sobre que puede o no puede legislar. Me parece que la discusión sobre si seguimos perteneciendo o no a esos organismos es pertinente en estos momentos”, sostuvo.