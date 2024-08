Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Waldemar Cerrón dice que el régimen de Maduro financió viaje de congresistas que fueron veedores en cuestionadas elecciones

Un grupo de congresistas peruanos viajó a Caracas, capital de Venezuela, para participar como “veedores” en las elecciones presidenciales del pasado domingo, 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude electoral.

Se trata de los congresistas de izquierda: María Agüero, Kelly Portalatino y Elizabeth Taipe, de Perú Libre, y el parlamentario Guillermo Bermejo, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo (JPP-VP).

La polémica se desató porque los legisladores han señalado que las elecciones en Venezuela han sido “transparentes”, a pesar de los cuestionamientos de la comunidad internacional, incluido el Perú, contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por proclamar la victoria del líder chavista sin mostrar las actas electorales.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), no compartió la posición de los citados parlamentarios, y explicó que este viaje no ha generado ningún gasto al Estado, ya que el Parlamento no asumió los viáticos.

"Este es un foro político, democrático, plural, y los parlamentarios que han viajado a Venezuela, lo han hecho con su decisión, y su punto de vista político, que nosotros no compartimos, pero respetamos”, declaró a la prensa.

Waldemar Cerrón dice que el régimen chavista pagó el viaje

El segundo vicepresidenta del Parlamento, Waldemar Cerrón, afirmó que régimen de Nicolás Maduro financió el viaje de los congresistas, quienes han resaltado el cuestionado triunfo de Maduro sobre el candidato de la oposición Edmundo Gonzáles Urrutia.

“Han sido invitados por un país extranjero, el país ha cubierto los gastos y han vuelto como tal. El país que invita es el que cubre los gastos; y los congresistas, seguro, han puesto de sus bolsillo porque no creo que sea un viaje así nomás”, comentó desde el Palacio Legislativo.

El también hermano del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, evitó dar una posición sobre la situación en el país latinoamericano.

A cambio dijo que su postura es la misma que adoptó la Mesa Directiva del Congreso, que lamentó los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones contra Maduro, además de demandar al régimen chavista acreditar con documentos ciertos y verificables el resultado electoral.

A pesar de ello, indicó que respalda la posición de los legisladores que viajaron como “veedores” y que, pese a la crítica internacional, avalan los resultados en los comicios venezolanos.