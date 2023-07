Congresista Flavio Cruz sobre mensaje presidencial: "Puno espera que Dina Boluarte pida perdón"

Lima Flavio Cruz: "Mientras Dina Boluarte no pida perdón, Puno seguirá protestando".

El congresista de la bancada Perú Libre, Flavio Cruz, afirmó que Puno espera que la presidenta Dina Boluarte, durante su mensaje a la Nación por 28 de julio, pida perdón a su región por los 17 fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales del pasado 9 de enero.

"Puno está esperando que la señora (Dina) Boluarte le pida perdón. Si hoy le pide perdón o destituye al señor (Alberto) Otárola las cosas quizás (mejoren). Yo hablo a título personal como representante elegido (de Puno)", señaló durante una entrevista en RPP Noticias.

"El pedir perdón no tiene que ser un acto de humillación, sino un acto de valentía y así uno pueda trascender para asumir una responsabilidad política y que calme las aguas porque tenemos derecho a vivir tranquilos", agregó.

Sin embargo, aseguró que mientras la jefa de Estado no pida perdón "o no haya justicia", Puno "seguirá protestando y seguirá hasta que ella se vaya, así sea en el 2026, hasta ese día Puno va a protestar.

En ese sentido, indicó, que en la región altiplánica "todavía está latente el tema del duelo con motivo de la masacre que hubo el 9 de enero".

"Los familiares (de las víctimas) hasta ahora no tienen respuestas claras, el Ministerio Público no está avanzando (en sus investigaciones), se ha creado una Fiscalía que funciona en Lima y esas cosas no ayudan para una buena conexión (con la población), agregó.

Por último, el parlamentario manifestó que "siempre hay que demostrar predisposición para resolver los problemas en el país" y que un tema pendiente es mejorar las relaciones entre Puno y el actual Gobierno.

"A la fecha estamos declarados en Estado de Emergencia. O sea, el orden interno está a cargo del Ejército, estamos amenazados por los fusiles. Cualquiera gobierna en forma autoritaria. Creemos en la democracia y en democracia debe primar el diálogo, no solo es cuestión de reprimir", puntualizó.