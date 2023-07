Lima Arzobispo de Lima critica que la clase política está distanciada de las demandas de la población

“Parece que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes”. Con este mensaje, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, criticó a las máximas autoridades del Perú, como la presidenta Dina Boluarte y los congresistas, por no saber interpretar el descontento social de un gran sector del país.

Monseñor Carlos Castillo presidió esta mañana la tradicional Misa y tedeum. | Fuente: RPP

Durante la tradicional Misa y Te Deum, celebrada cada 28 de julio en la Catedral de Lima, el monseñor Castillo lamentó que, según el resultado de las encuestas, existe un “grave separación” y “distanciamiento” entre la clase política y la “vida del pueblo sencillo”.

Y es que, de acuerdo con el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la jefa de Estado y el Parlamento gozan de 81.6 % y 90.4 % de desaprobación ciudadana, respectivamente.

“Desde hace un año, cuando se fueron desvaneciendo muchas esperanzas por aquella estrecha ambición que no supo interpretar [en referencia al gobierno de Pedro Castillo] el sentir popular, la totalidad de las encuestas nos muestran, de modo contundente, que este desvanecimiento ha continuado”, señaló.

Pide justicia y reparación para fallecidos en protestas

La autoridad religiosa exhortó a las autoridades del país a abordar apropiadamente las demandas de la población y saber reconocer los errores que se han cometido en la gestión, además de pedir justicia y reparación para los deudos de los fallecidos durante las protestas registradas entre la diciembre del 2022 y enero del 2023.

“Desde mi misión, me corresponde hacer con todo respeto la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación”, clamó.

“Valoremos también los descontentos y los rechazos populares que condenan nuestros malos actos como dirigente del país y nos exigen rectificaciones claras. Superemos la indiferencia y rehabilitemos la mejor política por el bien común de la nación”, agregó.

Castillo Mattasoglio también hizo un llamado a la unidad para iniciar un Programa Mínimo Común, que contemple la participación de todos los sectores sociales y políticos a fin de cerrar las brechas y afrontar las necesidades y retos de la nación, amenazada por los próximos efectos del Fenómeno El Niño.

“Como Iglesia no estamos para soluciones estratégicas y tácticas, que corresponden al campo político y económico; pero no puede quedarse muda ante el relajamiento humano y ético de la patria. No puede dejar de llamar a todos a la unidad para un Programa Mínimo Común […]. La fe no se relaciona con lo político directamente, sino a través de educar nuestra sensibilidad humana y velar por ella, tratando de superar nuestras cegueras y mezquindades”, apuntó.

El arzobispo de Lima culminó la homilía recordando el primer y segundo artículo de la Constitución de 1823, que establecía que “la nación somos todos, y ningún interés particular de personas, familia o grupo puede hacerse de nuestro patrimonio”.

“Apreciemos, valoremos y promovamos la subjetividad social popular de todos los rincones de la patria, para actuar, según el evangelio, con oportunidad, esperanza y la alegría que caracteriza al Perú de todas las sangres que todos amamos de corazón”, culminó.