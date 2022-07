Francis Allison apeló tacha contra su candidatura a la Alcaldía de Magdalena: "El JEE me ha inventado algo"

Francis Allison apeló su exclusión de las elecciones municipales | Fuente: RPP Noticias

El exalcalde municipal Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Magdalena del Mar, cuestionó la decisión -preliminar- del Jurado Electoral Especial de excluirlo de la contienda electoral por no haber declarado en su Hoja de Vida un terreno inscrito a nombre de una empresa donde cuenta con acciones.

"Quiero decirles a mis vecinos, porque algunos están confundidos, que seguimos en carrera. La resolución que me excluye es de primera instancia y, como tal, ha sido apelada por mí y estoy convencido de que vamos a revocarla", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, recordó que existe un reglamento para llenar la Hoja de Vida donde se le pidió consignar bienes y acciones en empresas; sin embargo, cuestionó que se le haya excluido por no haber declarado los bienes de una empresa donde tiene acciones, pese a que se trata de algo "que no me pide el reglamento y el formato no me lo permite".

"Eso se ha aplicado solamente para mí, entonces la gran pregunta es por qué la ley es diferente para mí y es diferente respecto al resto de candidatos del Perú que tienen acciones", apuntó.

Señaló que no declaró los bienes de esta empresa donde tiene acciones porque el Código Civil expresa que "los bienes de la empresa donde tú tienes acciones no son tuyos". "Por eso el Jurado Nacional te pide declarar solamente tus acciones, pero no los bienes de las empresas (…) El JEE a mí me ha inventado algo nuevo, una categoría que no existe", cuestionó.

PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.