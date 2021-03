Francisco Sagasti anunció que no acudirá a subcomisión y reiteró que no conocía de vacunaciones irregulares

El mandatario optó por responder mediante un oficio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. | Fuente: Presidencia de la República

El presidente de la República, Francisco Sagasti, informó que no acudirá a la citación que le hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para este lunes 22 de marzo, a fin de que declare sobre el caso ‘Vacunagate’.

A través de una carta enviada al titular de ese grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), el mandatario optó por no asistir a la sesión de la subcomisión que investiga las vacunaciones irregulares del expresidente Martín Vizcarra, además de Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, exministras de Salud y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Respuestas

Respecto de si estaba al tanto de la vacunación de estos tres exfuncionarios, el presidente Francisco Sagasti indicó que no tuvo conocimiento de sus “irregulares vacunaciones” ni del lote de “vacunas candidatas”, con las que se les inoculó.

“Sobre si conocía de la vacunación de los tres exfuncionarios mencionados, reitero lo que públicamente he señalado: no tenía conocimiento de sus irregulares vacunaciones, ni de la existencia de las vacunas candidatas” administradas fuera del ensayo clínico llevado a cabo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia”, señaló el jefe de Estado en el documento.

En esa línea, el mandatario agregó que se enteró de que la exministra Elizabeth Astete había recibido la dosis contra de la vacuna contra la COVID-19 el 14 de febrero, día en que la entonces canciller renunció a su cargo.

Precisó que es “absolutamente falso” que él hubiera autorizado o dado su consentimiento para que la exministra Elizabeth Astete o cualquier otra persona recibieran la vacuna contra la COVID-19 a escondidas.

Niega tener información adicional

Francisco Sagasti señaló también que esta es toda la información con la que puede aportar a la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el caso en cuestión, por tanto, indicó que no asistirá a la citación que le realizaron desde ese grupo de trabajo.

“Me excuso de asistir a la sesión a la que se me cita en la medida que, a través de esta comunicación, estoy brindando la información solicitada. Las circunstancias en las que fui informado de la irregular vacunación de dichos ex funcionarios son de conocimiento público y no tengo información adicional que aportar a esta investigación”, sostuvo.

La iniciativa para la citación del mandatario fue planteada por el congresista Jim Ali Mamani, quien es el delegado de estas denuncias contra los tres exfuncionarios por presuntas infracciones a la Constitución. La idea del parlamentario era realizar un careo entre Francisco Sagasti y Elizabeth Astete.

