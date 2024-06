General Arriola dijo a Marita Barreto que “no hay indicativos” de reglaje por parte de policías intervenidos

Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, dijo este domingo que ha conversado con la fiscal coordinadora del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto, quien el último miércoles denunció un presunto reglaje por parte de efectivos policiales.

En declaraciones a la prensa desde el Callao, el general indicó que ya hay una investigación contra los efectivos denunciados por la fiscal Barreto, quien colocó la denuncia por reglaje en la Comisaría de Jesús María. No obstante, Arriola dejó claro que de momento “no hay indicativos” de esta práctica” por parte de los efectivos involucrados.

“(La investigación) todavía prosigue, están dentro de los plazos en inspectoría, pero hay una denuncia de la fiscal Marita Barreto por reglaje o marcaje, pero hasta este momento no hay indicativos. Yo he conversado ayer con la magistrada Marita Barreto y le explicaba esto, pero hay que determinar qué actividades estaban realizando”, dijo.

Respecto de las acciones que está ejecutando la Policía para determinar qué labor cumplían estos agentes cerca de la vivienda de la fiscal, el general Arriola sostuvo que serán “absolutamente drásticos” en establecer por qué el vehículo en el que iban los agentes no contaba con una placa de registro.

Denuncia de presunto reglaje

La fiscal coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, denunció el pasado 5 de junio ante la Comisaría de Jesús María un presunto reglaje por parte de policías de apoyo judicial, como se identificaron, según el acta policial de la denuncia verbal a la que accedió RPP.

Barreto Rivera detalló que su seguridad se percató alrededor de las 9 de la mañana que un vehículo “oscuro, viejo, sucio y sin placa delantera” se había estacionado frente a su vivienda, por lo cual sus pasajeros fueron intervenidos.

Al consultárseles sobre qué hacían en el lugar, los intervenidos dijeron que estaban “en una operación reservada” y que no podían dar más información, pero que habían presentado su “papeleta de desplazamiento” ante la Comisaría de Jesús María. Asimismo, evitaron indicar a qué jurisdicción pertenecían.

Ante la insistencia de la seguridad de la fiscal Barreto, dijeron que estaban detrás de un requisitoriado. No obstante, las direcciones de la persona requerida por la justicia correspondían a La Molina y Callao, mas no a Jesús María. El acta también de cuenta de que los intervenidos no pertenecían a la jurisdicción de Jesús María, sino al Callao.

Respuesta del ministro

Al respecto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dispuso que la Comandancia General de la Policía investigue, tanto a nivel policial como penal, a los agentes intervenidos frente a la vivienda de Marita Barreto y que al enterarse de la denuncia ordenó que la Inspectoría General de la Policía se acerque a la Comisaría de Jesús María.

“Justamente, esos hechos son materia de investigación. Estos efectivos pertenecerían a la jurisdicción del Callao, a una unidad de requisitorias, y estaban detrás de un objetivo. Esa información tenemos que verificarla. En el caso de que… pudiera existir algo irregular, lo que vamos a hacer es adoptar las medidas pertinentes, porque esta situación no se va a permitir bajo ningún contexto”, dijo en el programa La Rotativa del Aire-Edición Mediodía.