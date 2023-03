General Jorge Angulo señala que conversaciones con Juan Silva, Bruno Pacheco y Beder Camacho fueron de carácter funcional

El general de la Policía señaló que tras conocer sobre la relación de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, buscó incomunicarse con ellos. | Fuente: RPP

Un informe periodístico del diario Perú 21 reveló que el actual comandante de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, tuvo llamadas con personajes cercanos al expresidente Pedro Castillo: Juan Silva, Bruno Pacheco y Beder Camacho. Al respecto, en diálogo con RPP Noticias, el general PNP confirmó dichas llamadas telefónicas y sostuvo que son de "carácter funcional".

"Las llamadas se registran del año 2021. Yo me encontraba como jefe de la región policial Lima (...) Las llamadas que seguramente se han efectuado en esa oportunidad con el señor Silva, que era entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, estarían relacionadas a temas estrictamente funcionales. Yo no tengo amistad, nunca lo conocí al señor", argumentó en Todo se Sabe sobre la llamada telefónica con Juan Silva.

El general Jorge Angulo señaló que el prófugo Juan Silva los citó a un encuentro en la sede la MTC, junto con la Policía de Tránsito, para evaluar sobre el congestionamiento de tránsito vehicular en la Carretera Central.

Respecto de Bruno Pacheco, exsecretario general de Pedro Castillo, — con quien según Perú 21 hubo llamadas el 23 de agosto y el 5 de setiembre del 2021—señaló que, en los primeros días de gobierno, él se acercó a su oficina para recomendarle a un empresario, que era el también investigado Zamir Villaverde.



"No sé cómo se enteraron algunos medios de comunicación que hicieron un reportaje, investigaron y a partir de la fecha nunca más tuve comunicación con el señor Bruno", declaró Angulo

"Él llegó a presentarme al señor empresario para cualquier servicio que pudiera requerir o pueda atender. Cosa que no sucedió porque ya ha sido materia de explicación. [Villaverde] una vez me llamó, pero no le contesté, no tuve contacto con el señor, no tengo amistad. Tenía referencia de inteligencia para evitar cualquier tipo de comunicación con personajes que pudieran tener algún problema", declaró Angulo a RPP TV.

En relación con el otro exsubsecretario de Palacio, Beder Camacho, —sobre quien el diario Perú 21 reveló llamadas el 27 de noviembre del 2021— Angulo señaló que recibió su llamada y se reunieron en Plaza de Armas porque aquel día cerraron dicho espacio público.

"Me vieron por la cámara de seguridad, me llamó el jefe de seguridad de la Policía y el secretario quería comunicarse conmigo y si podía subir a su despacho. Estaba ahí el subsecretario Camacho y con ello bajamos a la Plaza de Armas para verificar los enrejados y esa fue la única vez que entablaba una comunicación con el señor", declaró a RPP Noticias.

Sobre Betssy Chávez

El informe del diario Perú 21 dio cuenta también de que el general Angulo se reunió con la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, el 6 de diciembre del 2022, un día antes de que el expresidente Pedro Castillo intentara un golpe de Estado. El general PNP dijo que ese encuentro fue una convocatoria de Consejo de Ministros.

"Yo he ido acompañando al alto mando de la Policia. Era jefe de operativo, entonces nos hemos ido llevando la sesión de las estrategias para la seguridad ciudadana. Fue la primera que la vi, procedimos a retirarnos. El 7 cuando estaba despachando nos enteramos. No sabíamos, había especulaciones, pero eso son abiertas", dijo en Todo se Sabe.

Comunicado de la Policía

Tras el informe periodístico, la Policía Nacional del Perú comunicó que las conversaciones corresponden al año 2021 cuando el comandante desempeñaba el cargo de Jefe de la Región Policial Lima, "siendo estas de carácter funcional e institucional, nunca personales".

Sobre la reunión del 6 de diciembre, la Policía informó que acompañó al Alto Mando Policial "con el único propósito de exponer y gestionar ante el gabinete ministerial estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana".

"En aras de la transparencia, la Policía Nacional del Perú brindará el apoyo necesario a las autoridades competentes en el presente caso", sentenció el comunicado.