La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es una entidad adscrita a la PCM. Se creó en el 2017 para atender el desastre causado por el Fenómeno del Niño que afectó a la costa norte del país. | Fuente: Andina

El Gobierno tiene previsto reestructurar el plan de trabajo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) debido al avance del ciclón Yaku, que ha afectado a las regiones del norte, como Piura y Lambayeque. Así lo anunció este lunes el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

En La Rotativa del Aire, el titular del Mindef comentó que, pese a los estragos que causó el Fenómeno del Niño Costero en el año 2017, “poco o nada” se ha avanzado en las obras de sistema de drenaje fluvial.

Así, reveló que por orden de la presidenta Dina Boluarte se ha dispuesto restructurar el “plan maestro” de la ARCC para priorizar las obras que contemplen sistemas de drenajes de las aguas acumuladas por las lluvias intensas; así como la administración de las cuencas de los ríos para “regular y propiciar su salida al mar” ante futuras precipitaciones.

“Si no hacemos eso en un mediano plazo, el próximo año que se presente un escenario similar o peor, con la presencia de un fenómeno del Niño global, vamos a tener más emergencias que no vamos a poder contener si es que no tomamos una acción rápida e inmediata sobre lo que son las obras que se deben llevar a cabo en esta reestructuración de Reconstrucción con Cambios”, declaró.





“Hay la disposición por parte de la presidenta de poder restructurar la Autoridad de Reconstrucción con Cambio”, agregó.

Chávez Cresta explicó que la restructuración no implica un cambio en los funcionarios ni en la dirección ejecutiva de la institución encabezada por Rosmary Cornejo Valdivia, quien asumió el cargo el pasado 11 de enero de 2023.

“Esta reestructuración, no hablemos de personas porque recién tenemos una directora ejecutiva que no tiene ni 40 días en el cargo. Cuando hablo de esta reestructuración, es en el sentido de cuáles deben ser los ejes para que no se vuelvan a repetir estos hechos [del 2017], que afectan a la población altamente vulnerable”, señaló.

¿Se puede hablar de un Fenómeno del Niño?

Consultado si es que las circunstancias actuales se comparan al Fenómeno del Niño Costero del año 2017, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, respondió que son dos escenarios distintos.

Señaló que aún no se puede hablar de un Niño Costero puesto que no ha habido una continuidad de lluvias intensas por un periodo de al menos tres meses.

“Son dos escenarios completamente diferentes, porque en el escenario del Niño Costero la sostenibilidad de las lluvias intensas y la sostenibilidad que se tuvo fueron prácticamente de tres meses. Para diagnosticar un Niño Costero, tenemos que tener una continuidad de tres meses por lo menos”, aclaró.

“En este caso particular, no ha sucedido así y no viene sucediendo así. En las últimas tres semanas, las lluvias intensas han venido por una periodicidad de tres días, de manera sistemática y fuerte. Yo diría que son lluvias extraordinarias y focalizadas”, sentenció.