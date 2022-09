El candidato a la alcaldía metropolitana de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. | Fuente: Andina

El hijo de Gonzalo Alegría, candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, se ratificó en la denuncia contra su padre por presunta violencia física, psicológica y sexual que entabló, hace más de un año, en la comisaría de Orrantia, en el distrito de San Isidro.

"Esa denuncia la puse por mi propia voluntad y sin ninguna influencia de terceros o de ninguna persona. La puse porque necesitaba ponerla. También me gustaría decir que todo lo yo que digo en esa denuncia es verdad", dijo en un video que difundió el programa Al estilo Juliana, de ATV.

Según un documento publicado por el programa televisivo, el joven rindió su manifestación ante el Ministerio del Interior de España sobre la difusión de las presuntas conversaciones virtuales que el postulante mostró a través de su cuenta de Facebook, en las que el hijo supuestamente pide perdón por haberlo denunciado "falsamente".

"Esos mensajes son totalmente falsos, es más, esa cuenta de Facebook está en desuso desde antes que yo abandonara el domicilio en el que residía con él en Perú. Yo no tengo ningún tipo de contacto con mi padre desde que abandoné su domicilio en Surco. No hablo con él por WhastApp, ni por Instagram, ni por Facebook ni por correo electrónico, ni ningún tipo de red social, por decisión propia", refirió.

Candidato buscaba eliminar la denuncia

El candidato municipal solicitó este año, en dos ocasiones, que el Poder Judicial elimine del sistema informático de este poder del Estado la denuncia por maltrato contra él interpuesta por su hijo el año pasado.

Según La República, el documento ingresado el último 30 de mayo al 21° Juzgado de Familia con Subespecialidad en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, Gonzalo Alegría Alegría pidió el 22 de abril y el 5 de mayo últimos la eliminación de la denuncia.

La solicitud de Alegría Varona se sustentaba, según el documento judicial referido, en que la 6° Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar resolvió el 11 de julio del 2021 "no formalizar la investigación preparatoria en su contra" y que la resolución fiscal "había adquirido la calidad de consentida".

Sin embargo, el Poder Judicial señaló que no se había adjuntado a la solicitud de Alegría la resolución fiscal "que declara el consentimiento de la disposición"; por lo que "no se tenía la certeza" de que, efectivamente, había adquirido la calidad de consentida; es decir, que ya no cabía presentar apelación alguna.

"Se aprecia que el denunciado solicita la eliminación del presente expediente de los soportes informáticos del Poder Judicial; sin embargo, dicha disposición deberá ser dispuesta por el area administrativa correspondiente, en mérito a que este despacho no registra antecedentes ni datos del proceso", se lee en la resolución del juzgado.