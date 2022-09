Gonzalo Alegría solicitó dos veces al Poder Judicial eliminar la denuncia por presunto maltrato interpuesta por su hijo, según La República

El candidato de Juntos por el Perú por la alcaldía de Lima solicitó al PJ, en abril y mayo de este año, anular la denuncia interpuesta por su hijo | Fuente: Andina

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, solicitó este año, en dos ocasiones, que el Poder Judicial elimine del sistema informático de este poder del Estado la denuncia por maltrato contra él interpuesta por su hijo el año pasado.

Según el documento ingresado el último 30 de mayo al 21° Juzgado de Familia con Subespecialidad en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, al que accedió La República, Alegría pidió el 22 de abril y el 5 de mayo últimos la eliminación de la denuncia realizada el 31 de marzo del 2021 por su hijo en la Comisaría de San Isidro.

Eliminación improcedente



La solicitud de Alegría Varona se sustentaba, según el documento judicial referido, en que la 6° Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar resolvió el 11 de julio del 2021 "no formalizar la investigación preparatoria en su contra" y que la resolución fiscal "había adquirido la calidad de consentida".

Sin embargo, el Poder Judicial señaló que no se había adjuntado a la solicitud de Alegría la resolución fiscal "que declara el consentimiento de la disposición"; por lo que "no se tenía la certeza" de que, efectivamente, había adquirido la calidad de consentida; es decir, que ya no cabía presentar apelación alguna.

"Se aprecia que el denunciado solicita la eliminación del presente expediente de los soportes informáticos del Poder Judicial; sin embargo, dicha disposición deberá ser dispuesta por el area administrativa correspondiente, en mérito a que este despacho no registra antecedentes ni datos del proceso", se lee en la resolución del juzgado.

Vale decir que, el día de ayer, la Defensoría del Pueblo, vía Twitter, anunció que solicitarán al Ministerio Público "informar sobre los motivos" por los cuales fue archivada la denuncia del hijo de Gonzalo Alegría. Además, pidieron a la Fiscalía "responder al pedido del Poder Judicial respecto a si, efectivamente, se emitió una resolución archivando la referida denuncia" .

Asimismo, Alberto Huerta, jefe de la Oficina Defensorial de Lima, en diálogo con RPP Noticias, señaló que varios detalles se han descubierto con respecto al caso, como la ausencia de medidas de protección para la víctima.

"A través del sistema del Poder Judicial hemos visto que las medidas de protección fueron denegadas, porque solamente estaba la denuncia del hijo del señor, pero también porque no pasó una pericia psicológica. Tenemos que darnos cuenta de la gravedad de los hechos, de lo que consta en Fiscalía, porque en la misma resolución del Poder Judicial dice: 'es la Fiscalía quién va a determinar cómo sucedieron los hechos' y ahi creo que se están refiriendo a los actos de violencia sexual", refirió

Huerta manifestó que las autoridades deberían preocuparse por cómo se notifican a los que denuncian este tipo de hechos pues se conoce que el hijo de Gonzalo Alegría se fue del país.

"Por lo general, como siempre vemos estos casos de violencia, las medidas de protección son entregadas en la comisarías, entonces cuando deniegan le notifican a la otra parte por no haber mayor elementos como una pericia psicologica ni medicina legal y ahi estamos olvidando estos temas importantes. ¿Por qué esperar dos meses para ello?", enfatizó.

Denuncia

Como se recuerda, luego de la difusión del caso por parte del canal Nativa, la primera reacción del candidato a la alcaldía de Lima fue negar la existencia de la denuncia formulada por su hijo.

"No tengo ni una sola denuncia por mi gestión y ahora se inventan que soy violador. Es la más grande indecencia. Una cosa es que mi hijo sea de Vox, la ultraderecha española, que se ha vendido a Maricarmen Alva (expresidenta del Congreso) y otra que sea capaz de mentir. Mi hijo nunca ha mentido contra mí y dudo que puedan manipularlo para que mienta", indicó a RPP Noticias.

Sin embargo, el dia de ayer, en declaraciones a la prensa, admitió la existencia de una denuncia por violencia psicológica contra él, interpuesta por su hijo, aunque negó que tenga connotaciones sexuales.

"Aquí hay una manipulación muy triste, porque se coge una denuncia que sí existió, que fue porque yo le pedí a mi hijo que abriera un local de campaña porque yo no lo podía hacer porque en ese momento era funcionario en una municipalidad. Él me aceptó y después, no se sabe por qué extraños motivos, mi hijo generó todo un problema de eso como para denunciarme y acusarme de maltrato psicológico", explicó.

Además, el postulante a la alcaldía de Lima acusó a algunas personas de "crear un documento nuevo que no existe" sobre una supuesta agresión sexual en contra de su hijo y dijo que "intentan hacer creer" que se trata del documento de la denuncia en la que su hijo "se quejaba" por haberle pedido que abra un local de campaña.





