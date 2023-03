Henry Shimabukuro presentó váucheres de pasajes de avión que asegura compró para Dina Boluarte en la segunda vuelta electoral

Dina Boluarte gobierna el país desde el 7 de diciembre de 2022. | Fuente: Presidencia Peru

Henry Shimabukuro, investigado por el caso 'Gabinete en la sombra', afirmó que financió los gastos de campaña de la hoy presidenta Dina Boluarte en las elecciones generales del 2021.



“Señora Dina Boluarte, usted ha negado rotundamente haberme conocido, pero, sin embargo, aquí le muestro uno de los pasajes de los tantos que he comprado para que pueda viajar a mi lado y junto con todas las personas de campaña. Y no solo estos pasajes, sino también váucher de pago de hotel y de alimentación”, dijo en un reportaje del programa Punto Final.



Henry Shimabukuro aseguró que conoció a Boluarte antes que a Pedro Castillo. Según relató, estaba interesado en aportar a la campaña de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, por lo que se acercó al entorno de la entonces candidata a la Vicepresidencia de la República.



"Apenas empezó la segunda vuelta, en el Club Apurímac me acerco como todo ciudadano que quería aportar para este cambio y conozco en la puerta de ingreso de la oficina de la señora Boluarte a Maritza Sánchez y a otras personas más", detalló.

El empresario de 46 años lamentó que la mandataria Boluarte señalara que no lo conoce, “a pesar de que le he ayudado incondicionalmente en la campaña”. “Por qué me tiene miedo, yo no soy el cuco”, expresó.



Henry Shimabukuro contó que la actual jefa del Estado, tras culminar la segunda vuelta electoral, con un grupo de personas le “pidieron que forme un grupo paralelo al Gobierno".



“Mi palabra fue muy clara. Le dije que no, que no traiciono el ideal de esta campaña. De allí nunca más volví a ver a la señora Dina, ni siquiera la llamé ni la escribí, ella tampoco [lo hizo]. En enero de 2022 recién me encuentra en Palacio. Para ella fue sorprendente verme en Palacio. No lo tomó nada bien, porque ya me había ofrecido muchos meses atrás pertenecer a un grupo paralelo al presidente Castillo y sin conocimiento del mandatario Castillo”, sostuvo.

El pronunciamiento de Dina Boluarte

A través de Twitter, Presidencia de la República indicó que la mandataria Dina Boluarte rechazó una vez más que haya existido un supuesto financiamiento del empresario Henry Shimabukuru y manifestó que dicha maniobra es una acción que pretende manchar a la democracia y el gobierno.

“La entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor, ni de nadie”, remarcó.

El Ejecutivo insistió en que la gobernante peruana "rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas".

“Es evidente que el señor Shimabukuro pretende distraer o desviar la atención del proceso que tiene ante la Fiscalía de la Nación por ser parte del 'gabinete en la sombra' que compartió con el hoy preso Pedro Castillo”, refirió.

“Si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones”, añadió.