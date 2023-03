Presidencia reitera que no existe alguna negociación o favores entre Dina Boluarte y Henry Shimabukuro

La presidenta Dina Boluarte criticó que Shimabukuro lance afirmaciones sin pruebas | Fuente: Presidencia

Presidencia de la República informó este domingo que no existió ningún favor o negociación entre la mandataria Dina Boluarte y el exasesor Henry Shimabukuro durante la pasada campaña electoral del 2021. En ese sentido, aseguran que se está intentando dañar la imagen del gobierno.

"No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte. La entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor, ni de nadie. La señora presidenta rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas", se lee en un comunicado.

Presidencia indicó que las declaraciones de Henry Shimabukuru, quien señaló que Dina Boluarte le preguntó si no quería "nada a cambio" por sus aportes a la campaña, son solo para desviar la atención del proceso que tiene ante la Fiscalía de la Nación por ser parte del "gabinete en la sombra"



"La señora presidenta de la República reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, sino del partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo. Si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones", agrega el comunicado.

Shimabukuro habría pagado impugnaciones

Según el diario El Comercio, Henry Shimabukuro habría costeado la impugnación de 13 actas de sufragio de la segunda vuelta electoral del 2021. Esto a pedido de la presidenta Dina Boluarte.

Por cada uno de estos recursos, el empresario pagó al Banco de la Nación la suma de S/ 418 aproximadamente, considerando que, en esas fechas, el costo del trámite era de 9.5% de 1 UIT. El depósito habría sido realizado por la docente Maritza Sánchez, quien era asistente de Boluarte en su campaña electoral rumbo a la vicepresidencia del país.

El Comercio indicó que en las constancias de los depósitos emitidas por el Banco de la Nación aparece el número de DNI de la actual presidenta.

Shimabukuro señaló en una entrevista a Epicentro TV que, tras realizarse la segunda vuelta electoral, la entonces virtual vicepresidenta le preguntó si no quería "nada a cambio" por sus aportes a la campaña.

"Yo ya me despido de la señora Dina Boluarte y ella me dice: 'bueno, ya ganamos, ingeniero, ¿usted no desea nada a cambio?'. Yo le digo que no, que yo paso a mi vida privada. Me dijo que si yo podía acompañarla a un grupo paralelo que pertenecía, su grupo de ella, interno, las personas de máxima confianza", sostuvo el empresario.