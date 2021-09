El excandidato presidencial, Hernando de Soto, se pronunció este viernes sobre la denuncia de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, contra el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, por una presunta agresión verbal.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el economista señaló que esta situación podría ser perjudicial para el Gobierno, pues va en contra de los derechos de la mujer, las cuales representan la mayor parte del voto. Añadió que ha exigido a Guido Bellido que pida disculpas.

“Espero que este caso se utilice para que no solamente el ministro pida disculpas, sino que lo ayude el presidente a pedir disculpas, porque si no por ahí podría comenzar su demise”, sostuvo.

“En otras palabras, el hecho de que se tire en contra los derechos de las mujeres en un país, donde son la mayor parte del voto y dicho sea de paso tienen la mayor parte de la propiedad en Perú, podría costarles el Gobierno dentro de poco”, añadió.

Pide reivindicar derechos de la mujer

Hernando de Soto manifestó que esta denuncia evidencia que, si bien una declaración puede ser realizada como broma en algún lugar del país, no necesariamente se considera así en otro. Agregó que se debe reivindicar los derechos de la mujer.

En esa línea, señaló que consideraba como un agravio lo que Patricia Chirinos asegura que el jefe del Gabinete Ministerial le dijo.

“Lo que significa ser coqueto o tener bromas en una parte del país, no son bromas en otras partes del país y que efectivamente queda mucho por hacer para reivindicar los derechos de la mujer en Perú”, dijo.

Denuncia de Patricia Chirinos

La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, denunció en RPP Noticias que Guido Bellido la agredió verbalmente, cuando le solicitó que le permitieran ocupar la oficina donde trabajó su padre, Enrique Chirinos Soto.

"Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", indicó Patricia Chirinos.

Al respecto, el jefe del Gabinete Ministerial negó haber utilizado esas expresiones y aseguró que la denuncia de Patricia Chirinos es parte de una “estrategia” para sacarlo del cargo y desestabilizar al Gobierno de Pedro Castillo.

Hernando de Soto indicó que se deben reivindicar los derechos de la mujer en el país. | Fuente: RPP Noticias

