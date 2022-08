Hernando Guerra García considera que la salida del presidente debe ser por vía constitucional e institucional | Fuente: Congreso

El congresista Hernando Guerra García, señaló en RPP TV que cualquier salida del presidente Pedro Castillo tiene que seguir la vía constitucional, respetando la vigente Constitución Política.

"Yo creo que cualquier salida tiene que ser constitucional (...) Cuando digo constitucional es mirando lo que la Constitución actual señala y dice. La salida del presidente tendrá que ser por suspensión, por acusación constitucional o por vacancia. Y ahí están las causales", declaró Guerra García en Todo se sabe.

"Si no se ha conseguido la vacancia es porque aún no se ha conseguido los votos, así está diseñado el sistema. Pero uno no cambia la Constitución porque no consiguió los votos (...) Se han presentado dos vacancias mal presentadas, pero el camino debe ser constitucional", agregó.

Comentó que la situación del Ejecutivo es parte de una estrategia política frente a las acusaciones por parte del Ministerio Público. "Siempre hay quienes intentan colocar al mismo nivel de responsabilidad al Ejecutivo y al Congreso. Estoy convencido de que la responsabilidad de la crisis es del presidente"

El parlamentario dijo que el panorama es complejo y consideró difícil por el momento romper la barrera de los 87 votos, porque "debe ocurrir algo fuerte" para darse. Consideró que, si no se logran los votos para la vacancia, la situación política no durará para el 2026.



"Yo creo que no, guardo la esperanza que con estos hechos fiscales va a salir más información. Esto se ha hecho de manera tan torpe, que va a haber pruebas contundentes y ya va a ser muy cínico que congresistas decidan seguir blindando a un presidente que a todas luces tiene una capacidad moral", comentó Guerra García.

A título personal, Guerra García rechazó cualquier blindaje en el caso del congresista Freddy Díaz, acusado por violación sexual en el Congreso. En ese sentido, no está de acuerdo en poner "en la misma balanza al Ejecutivo y Legislativo".

"[El desprestigio del Congreso] es producto de una inexperiencia de un cambio que le ha hecho mucho daño al sistema", declaró Guerra García quien consideró que se verá el proyecto de la bicameralidad en esta legislatura.

Al respecto, dijo que no cree en las "democracias plebiscitarias que terminan como los referéndums de Vizcarra, haciendo campaña en contra de la bicameralidad".

Adelanto de elecciones

Gobernadores regionales se pronunciaron para pedir un adelanto de elecciones y reforma política frente a la actual crisis. Guerra García criticó el pronunciamiento alegando que ellos pueden plantear soluciones, pero no plazos.

"Estamos en una democracia representativa y el Ejecutivo es el que convocará elecciones y eso es lo primero que hay que entender. No son los gobernadores regionales, las ONG o los obispos, quienes pueden decir que haya elecciones generales", señaló el congresista de Fuerza Popular.

Criticó que algunos que piden el adelanto de elecciones "porque una vez se vaya el Congreso ahí entro yo. Su pronunciamiento debe ser 'oiga pronúnciese sobre las elecciones, pero no postule usted'". "Hagamos un nuevo cambio, nos vamos todos, pero sí hay que hacer algunas modificaciones antes como reformas constitucionales pendientes", declaró.