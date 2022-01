Bruno Pacheco renunció en noviembre de 2021 a la Secretaría de Palacio de Gobierno y actualmente es investigado por Fiscalía. | Fuente: Andina

El 6 de noviembre de 2021, se celebró una fiesta en una casa en Cieneguilla por el cumpleaños número 19 de la hija del entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Los gastos de la celebración, que incluyeron la contratación del Grupo 5, asciendieron a casi 100 mil soles, según un reportaje emitido este domingo por Cuarto Poder.

Jimmy Yaipen, manager del Grupo 5, confirmó al dominical que fueron contratados por dos horas de actuación por un pago de 50 mil soles. Además, indicó que fuera de esos gastos, quienes los contratan deben pagar por el traslado de la agrupación y los equipos de sonido, aproximadamente 12 mil y 25 mil soles, respectivamente.

Según el programa, para la fiesta se alquiló la casa en Cieneguilla por 6 500 soles, se pagó unos 5 000 soles por toldos, sillas, pista de baile y comida y 1 000 soles por el traslado de unos 50 invitados. El monto total de gatos hace un aproximado de 99 500 soles.

Karelim López y Hugo Chávez

Imágenes en video captadas el día de la fiesta, muestran que a la casa de Cieneguilla llegaron vehículos vinculados a la empresaria Karelim López y al actual presidente del directorio de Petroperú, Hugo Chávez.

Por ejemplo, la camioneta de placa ALZ-562 de la empresa Threejots S.A.C, propiedad de Karelim Lopez Arredondo y Jonny Milla Cornejo, pareja y socio de la empresaria.

También el vehículo de placa F6J-327 de propiedad de Petroperú. Según un informe de Transparencia del Estado, solicitado por Cuarto Poder, esa unidad fue asignada "a la gerencia general de Petroperú" el 6 de noviembre de 2021, día de la fiesta.

Como se recuerda, Bruno Pacheco ha reconocido tener una amistad de varios años con Karelim López, quien actualmente es investigada por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contrataciones con el Estado. López, además, se reunió hasta en 6 ocasiones con Hugo Chávez en las oficinas de Petroperú, días antes de la firma de un contrato por 74 millones de dólares entre la empresa estatal y una compañía proveedora de biodisel.

Otras dos camionetas (BUB-193 y AVQ-121) que estuvieron en la casa de Cieneguilla el pasado 6 de noviembre, pertenecen a la empresa Mazavig SAC de Samir Villaverde Garcia, que también es propietaria del vehículo que usaba Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, según imágenes de video captadas en la casa del pasaje Sarratea en Breña.

"Soy una persona del pueblo"

Bruno Pacheco renunció a la secretaría de Palacio de Gobierno el pasado 19 de noviembre, tras los escándalos que lo vincularon a trafico de influencias en instituciones públicas, y actualmente es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras el hallazgo de 20 dólares en el baño del que era su despacho en la casa de gobierno. Al ser consultado sobre la fiesta de su hija, evitó responder.

El pasado 12, en su exposición ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, aseguró no tener grandes ingresos ni propiedades: "Soy una persona del pueblo, soy un profesor, no tengo propiedades, no tengo carros, vivo en una casa familiar como cualquier profesor. Toda la vida he vivido con un sueldo de profesor", dijo.





RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.