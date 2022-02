Hilda Geldres fue retirada del Ministerio de Energía y Minas. | Fuente: Facebook

La socióloga y cantante vernacular Hilda Geldres, quien fue nombrada jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, manifestó su sorpresa en RPP Noticias al ser separada de dicha cartera este jueves.

“Estoy sorprendida. No sé en qué se han basado (para retirarme). Yo iba a ir al trabajo y la verdad me sorprende. Tenía reuniones ahorita”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP. “Creo que en el Perú dar oportunidad a profesionales que venimos de provincia”, agregó Geldres.

La ahora exfuncionaria aseguró que se ha “mal informado” sobre su experiencia laboral y profesional. “Yo sí cumplo los requisitos. No solamente he trabajado en el Estado como CAS y locación, todos mis trabajos han sido en el tema de relaciones comunitarias. Por ello, muchos alcaldes de todo el Perú me respaldan porque me conocen”, afirmó.

Según contó Geldres, el puesto de confianza en el Minem se lo ofrecieron a través de una llamada telefónica y que no forma parte de ningún partido político, actualmente.

“Me llaman del Ministerio y me dicen que han visto mi hoja de vida y podría ocupar un puesto de confianza. Y no pertenezco a Perú Libre. Soy una profesional independiente. Sé que reúno los requisitos y como profesional estoy preparada para asumir tal reto”, indicó.

“Se ha cuestionado mucho mi designación por afirmar que soy del partido, es evidente que no soy del partido. Yo he hecho una canción no al presidente sino en refutación a que no querían reconocer los votos de la segunda vuelta”, añadió Geldres.

Asimismo, la artista reconoció que ha tenido la intención de postular una vez al Congreso con el partido Contigo y que se ha reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo, en al menos dos ocasiones.

“Yo he ido (a Palacio de Gobierno) como una ciudadana particular para hablar de los proyectos de la ciudad de Arequipa. Hay muchos ciudadanos que tienen miles de entrevistas. Me parece que fui dos veces”, precisó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué significa estar "completamente" vacunado?