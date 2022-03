Hugo Chávez, exgerente general de Petroperú, aseguró esta noche que su salida de la empresa estatal de petróleo se debió a la falta de apoyo del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, a su gestión.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el exfuncionario señaló que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no conoce su trayectoria ni el trabajo que realizó en Petroperú. Sin embargo, decidió no darle su apoyo.

“Yo salgo porque el ministro de Economía no apoya a Petroperú. Es que sabe lo que pasa, el señor no conoce lo que he hecho yo en la empresa. ¿Él sabe de gobierno corporativo, sabe de petróleo? Yo tengo más títulos académicos que él”, indicó.

Sobre reunión en Palacio de Gobierno y compra de biodiesel

Chávez indicó que decidió dar un paso al costado en Petroperú, pues ya no se sentía cómodo en el cargo, pero dijo que hasta el último momento intentó que se respalde su gestión tras reunirse con los ministros de estado. Agregó que le parecieron “torpes” las declaraciones del titular del MEF respecto de que no respaldaba al directorio de Petroperú.

“Fui a Palacio con el ministro y con los tres miembros de la junta general de accionistas de Petroperú para plantear el tema que necesitamos el aval del Estado declarativo, no aval financiero, porque fueron torpes las declaraciones del ministro de Economía, cuando dice que no respalda al directorio ni a la administración”, sostuvo.

“Estuvo también el premier y nosotros fuimos a decir que al señor ministro no le gusta mi cara, no sé porque yo no tengo posición política. Él de repente quiere poner a la gente que lo acompaña y con eso no hay problema, pero eso no daba a que el socio minoritario, que es el MEF con el 40%, decida no apoyar la gestión”, añadió.

Respecto de la compra de biodiesel a la empresa Heaven Petoleum Operators (HPO), de Samir Audayeh, el exgerente general de Petroperú indicó que la orden para la adquisición de este combustible venía de la administración anterior y que dicha compañía ya era un proveedor recurrente del Estado.

Negó conocer a Karelim López

Asimismo, dijo no conocer a la empresaria Karelim López, pero reconoció que ella fue a Petroperú sin que él supiera. Explicó que luego se ha enterado que López intentó que la empresa financie una actividad por Navidad, pero no lo logró y que en su declaración como aspirante a colaboradora eficaz, sostuvo que no se reunió con él.

“Ella manifiesta que fue a Petroperú tres veces y nunca habló conmigo ¿qué necesidad tiene ella de salvarme? Ella iba y recién me entero, por el señor Nakazaki y también por un trabajador de ahí, que iba a promocionar una ‘Navitón’, que yo las consideraba absurdas”, indicó.