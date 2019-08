Incendios en la Selva, propuesta de diálogo en San Francisco [COLUMNA]

Fotografía del 18 de agosto de 2019 que muestra una de las conflagraciones de los grandes incendios que azotan la amazonía brasileña. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Bomberos de Porto Velho

El día de hoy el fiscal José Domingo Pérez tiene una buena ocasión para mostrar que su prioridad son los temas graves del caso Lava Jato. No se entiende la razón por la que ha corrido el riesgo de hacer perder tiempo y concentración intentando que se revoque la prisión domiciliaria impuesta al ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski para transformarla en internamiento en un centro penitenciario. ¿Está seguro el fiscal Pérez que eso es lo que corresponde a un hombre de ochenta años, con problemas de salud y restricciones judiciales, que se halla privado de la compañía de su familia? Si Kuzcynski ha mantenido contactos indebidos con testigos de procesos en los que se halla implicado, el fiscal tendrá que probarlo. Pero si lo que ha hecho es recibir a congresistas y otras personas allegadas a él, haría bien Pérez en no darle argumentos a los que quieren desacreditar el trabajo de la Fiscalía, a la que le reprochan excesos, precipitación y arbitrariedad.

La serie de persistentes y extensos incendios forestales en el Brasil pone en evidencia las consecuencias de tener a la cabeza del Estado a una personalidad proclive a hacer declaraciones sesgadas y falsas. Algunos especialistas calculan que no menos de 700,000 hectáreas de selva han sido carbonizadas por el fuego, eliminando la flora y la fauna y causando daños duraderos a la calidad del suelo, del agua y del aire. Sin embargo, Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de los hechos, diciendo que son cosas que pasan todos los años. Peor aún, ha reaccionado puerilmente ante las manifestaciones de inquietud provenientes de Noruega, país al que reprochó dedicarse a la caza de ballenas. ¿Cuál es la relación de la cruel amenaza que pesa sobre las ballenas con la destrucción del bosque más grande del mundo, vector de oxígeno y biodiversidad necesario a todos los habitantes de nuestro planeta? Lejos de detenerse ante las teorías conspiracionistas, Bolsonaro sugirió que los incendios podían ser producidos por ONGs, justamente financiadas por Noruega, para dañar su reputación y presentarlo como un “Nerón” tropical.

Es cierto que el Ministerio brasileño del Ambiente se comporta como un defensor de la Industria agroalimentaria, de la que dijo que se hallaba amenazada por los reclamos de las comunidades nativas. Es cierto también que Bolsonaro gobierna a través del conflicto y la provocación, puesto que la crisis de los incendios forestales, no le ha impedido practicar la injerencia en la política argentina, incluso con citas bíblicas para llamar a votar contra el candidato peronista. Alberto Fernández le contestó diciendo que se sentía orgulloso de ser criticado por “un racista misógino”, y es poco probable que Macri aprecie el apoyo dado por su incómodo vecino.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, sostiene que al menos por el momento no se registran incendios en la Amazonía peruana, pero resulta imperativo monitorear la evolución en Brasil y Bolivia, para prevenir y sacar lecciones a tiempo. Uno de los temas que habrá que discutir es la vieja costumbre de quemar los restos de la producción agrícola. Afortunadamente en el Perú existe un consenso sobre nuestra responsabilidad frente la parte de la Amazonía que nos corresponde y a nadie se le ocurre quemar selva para ampliar el cultivo de soja, algodón o maíz, como desdichadamente sucede en Brasil.

Esta noche tendremos en el Estadio Nacional la ceremonia de inauguración de los VIII Juegos Parapanamericanos. Los seres humanos no hemos inventado nada mejor que el deporte para educarnos en el ejercicio del enfrentamiento simbólico con reglas claras y jueces independientes. Que el deporte sea cada vez más inclusivo es una razón de esperanza. ¡Ha llegado la hora de atletas con capacidades diferentes!



Las cosas como son