Iván Lanegra, vocero de Coalición Ciudadana: "Queremos que la democracia tenga una respuesta a sus propios problemas"

El vocero de la Coalición Ciudadana indicó que la aprobación de un referéndum daría más legitimidad al recorte de mandato. | Fuente: RPP Noticias

Iván Lanegra, vocero del colectivo Coalición Ciudadana, dio detalles sobre la propuesta que buscan presentar para modificar la Constitución que marque el camino para salir de la crisis política en la que se encuentra el país.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Lanegra explicó que el colectivo agrupa a varias instituciones de la sociedad civil del país que se han unido para trabajar respuestas ante la situación de la democracia en Perú las crisis sucesivas. Así, indicó que la misma ciudadanía tiene que comprometerse para la solución de este escenario.

“Queremos que la democracia tenga una respuesta a sus propios problemas, y eso parte de la ciudadanía (…) Queremos proponer a las personas que conforman nuestro país un conjunto de caminos que ellos puedan empujar con las firmas que esperamos recoger pronto”, sostuvo.

Propuesta

Precisó que para llegar a un cambio es necesaria una reforma política, pero que el colectivo centra su iniciativa en siete puntos, los cuales consideran reformas prioritarias para el inicio del proceso de cambio.

Con ese objetivo, indicó que plantearán una modificación transitoria de la Constitución para recortar el mandato del presidente de la República, la vicepresidenta, así como de los parlamentarios para que se adelanten las elecciones generales.

Para esto señaló que se analiza presentar la propuesta en el Congreso y que se apruebe en dos legislaturas e ir a un referéndum. Según dijo, la consulta popular daría legitimidad a un recorte de mandato, pues es la ciudadanía la que puso a dichas autoridades en los cargos que hoy ostentan.

“El tema de un referéndum le daría una fuerza de legitimidad a un recorte de mandato. Además, creo que es importante, porque el presidente, la vicepresidenta y los congresistas han sido elegidos por mandato popular, un referéndum que es nuevamente la ciudadanía emitiendo un voto, podría recortar ese mandato”, manifestó.

Sobre candidatos en segunda vuelta

Asimismo, sostuvo que uno de los puntos de esta iniciativa es plantear que en caso de que en una próxima elección los dos candidatos que pasen a segunda vuelta no lleguen al 55%, se sume hasta un máximo de cuatro candidatos para lograr ese porcentaje y que también participen del balotaje. Esto con el fin de que no se fragmente el voto como ocurrió en el último proceso.

“La propuesta es que, si tenemos situaciones de candidatos con baja votación, no solamente vayan a segunda vuelta los dos primeros, sino sumar a otros candidatos, adicionales a esos dos, hasta que la suma de todos ellos, pero que no sean más de cuatro llegue al 55%”, dijo.

“Aún si no llegaran, la idea es que ese sea el límite. La idea es que no sean más de cuatro. No se llegaría, pero esas son las dos condiciones, o 55% o 4”, añadió.