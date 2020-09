Edgar Iván Zapata Yactayo se desempeñó como Director de la Oficina de Coordinación Descentralizada de Cofopri (Ministerio de Vivienda). | Fuente: RPP

El Gobierno dio por concluida la designación de Egdar Iván Zapata Yactayo en el cargo de dIrector de la oficina de coordinación descentralizada de Cofopri, según una resolución publicada este martes en el diario oficial El Peruano. Francisco Horacio Cueva Reátegui lo reemplazará en el cargo.

Zapata Yactayo es esposo de la exasistente administrativa de Palacio de Gobierno, Karem Roca Luque, quien en la víspera tambien fue separada de su cargo, luego de la difusión de los audios que implican al presidente Martín Vizcarra con el caso 'Richard Swing' y que presuntamente fueron grabados por ella.

En uno de los primeros audios, en el que se oye conversar a Roca con el presidente Vizcarra, la exasistente expresa su preocupación sobre la situación laboral de su esposo. "¿Iván qué culpa tiene? Iván no va a renunciar, presidente, y yo tampoco", se le esucha decir.

Audio implica a Roca

En un audio difundido la noche del lunes, se escucha a quien sería Roca Luque dando a entender que fue ella quien grabó sus conversaciones con el mandatario.

"Si por A o B, ellos, supieran de ese audio aparatoso, que tú has escuchado, que yo lo haya grabado al Presidente, ¿eso es un delito? Es que yo te quiero decir: son dos audios", señala en una conversación a un interlocutor.

Según América Noticias, medio que difundió el audio, el interlocutor de Karem Roca sería el abogado Fabio Noriega, quien la tranquiliza ante la posibilidad futura de una problema legal con la revelación de los audios. "Eso, en su momento le vamos a dar una figura legal", indica el sujeto en el audio.

En otro audio revelado por el citado noticiero, Karem Roca habría afirmado que recibe mensajes del congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización.

"No, el presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso. ¿Cómo se llama? ¿Alarcón? y Alarcón se ha dado cuenta que es una rata peluda. Él me manda a decir que no utilice esos abogados. Por eso es que yo le tengo respeto, porque desde que yo no lo utilizo a él, yo no lo utilizo...".

El viernes pasado en una sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso Karem Roca había negado ser la autora de las grabaciones de los audios difundidos en el Congreso y que involucran al presidente de la República, Martín Vizcarra, con el caso ‘Richard Swing’.

