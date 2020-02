El titular de Petroperú negó que hubiera insultado a la ministra María Antonieta Alva. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, se pronunció la noche de este viernes respecto del audio en el que se expresa con palabras soeces sobre la ministra de Economía, María Antonieta Alva, en el contexto de una solicitud de dinero para subsanar una deuda de esta empresa estatal.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, el titular de Petroperú sostuvo que sus palabras no fueron usadas con la intención de insultar y que esa es la forma en la que él habla coloquialmente. Agregó que él mismo informó a la ministra sobre la existencia del audio en una reunión que mantuvieron el pasado 13 de febrero.

“Ella ya lo había escuchado (el audio), yo le informe sobre su existencia. Le expliqué que es una conversación coloquial, no es un lenguaje académico claramente, pero yo hablo así. Hay unas palabras soeces no hay ninguna duda, pero no están usadas en un sentido de falta de respeto, muchos hombres hablamos así y muchas mujeres hablan así, pero en la conversación quiero que nos quede muy claro que no hubo insulto”, dijo.

Descarta alguna queja contra negativa del MEF

Paredes Lanatta dijo que la conversación captada en el audio puede ser de noviembre de 2019, previo al anuncio de la ministra Alva sobre que no entregarían dinero a Petroperú, debido a que el presupuesto para este año ya estaba realizado. En esa línea, dijo que la conversación no refleja ningún tipo de queja que tuviera conta la titular del MEF.

“Podría corresponder a noviembre del año pasado, en cualquier caso, no es posterior al anuncio de la ministra que este año no nos daría la capitalización que Petroperú necesita, porque ya había sido aprobada la ley de presupuesto. Definitivamente no es después de eso, o sea, no es una queja ni una molestia por la declaración de la ministra”, dijo.

El jefe del Directorio de Petroperú, sostuvo también que el audio estaba editado y fue presentado en una conferencia de prensa auspiciada por extrabajadores de Petroperú, quienes aseguró fueron despedidos por estar involucrados en actos de corrupción.