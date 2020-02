María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas. | Fuente: MEF

La ministra de Economía (MEF) María Antonieta Alva Luperdi rechazó este viernes "cualquier tipo de violencia" tras conocerse el contenido de un audio en el que se escucha al presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, hablando de manera ofensiva sobre ella.

"Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad", afirmó a través de su cuenta en Twitter.

Este viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece expuso la transcripción del audio en donde se oye a Paredes y una tercera persona no identificada. En ella el presidente de Petroperú se refiere a Alva Luperdi

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, pu.. , se te cae toda la m.., cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable [...] A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, dice Paredes Lanatta.

En su pronunciamiento de esta noche, Alva también se pronuncia sobre planteamiento que hace Paredes en el audio de acudir al MEF para saldar una deuda de Petroperú por obras en la refineria de Talara.

"Asimismo, expreso mi posición de creer firmemente que las empresas del Estado deben ser gestionadas de manera eficiente y autosostenible, implementado estrategias que aseguren su viabilidad financiera en el tiempo", tuiteó la titular del MEF.

En un tercer mensaje, Alva precisa "que no era legal ni financieramente viable que el MEF efectúe un aporte de capital a Petroperú por USD 1,500 millones en el presente ejercicio fiscal".

"Un gasto de dicha magnitud no ha sido presupuestado ni aprobado en la ley", puntualiza en el tuit.

Finalmente la ministra expone el "firme compromiso" de su cartera de "garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales y el equilibrio del presupuesto público".