JNE dice que proceso de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. “aún sigue en trámite” por un recurso de casación

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reiteró en Prueba de Fuego que la entidad que preside no ha sido “notificada” sobre el fallo de la Corte Suprema que declara la ilegalidad del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

“Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido notificado con el resultado de ese proceso. [El JNE] tiene que ser notificado porque tiene que haber un mandato de la Corte Suprema al Jurado Nacional de Elecciones porque no es parte del proceso”, indicó.

Asimismo, el titular del JNE manifestó que el proceso sobre la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O. “aún sigue en trámite”, según la información que le ha llegado del mismo partido vinculado a Antauro Humala.

“Tenemos conocimiento de que ese proceso aún sigue en trámite porque el propio partido nos ha puesto en conocimiento. [Hay] un recurso de casación que ha sido presentado últimamente. Respecto de ese recurso, la Corte Suprema tiene que pronunciarse y luego de eso nos va a notificar el resultado del proceso”, señaló.

En esa misma línea, el presidente del JNE afirmó que serán “respetuosos de lo que falle el Poder Judicial” una vez que sean notificados.

“Este recurso se ha presentado el 28 de febrero, si no me equivoco. Entiendo que esa es la demora respecto del trámite. No estoy en la Corte Suprema para explicar las razones de fondo o procesales que podrían estar inmersas en la tramitación de este proceso, pero desde el Jurado Nacional de Elecciones vamos a ser respetuosos de lo que falle el Poder Judicial y de lo que nos comunique a efectos de ejecutarlo”, indicó.

“La ejecución es muy sencilla en términos formales o procesales. A nivel del jurado es recibida la notificación, se anota en el registro del partido que está involucrado, cancelando el mismo, y, a partir de ese momento, porque nuestro registro es constitutivo, queda cancelado el partido”, acotó.

¿Antauro Humala podría ser invitado por otro partido y postular a un cargo público?

Al ser consultado ante la posibilidad de que Antauro Humala postule a algún cargo público como invitado tras la cancelación de A.N.T.A.U.R.O., Roberto Burneo indicó que “el pronunciamiento de la Corte Suprema” es respecto a la “organización política”, pero aún no hay una sentencia sobre los “afiliados o candidatos” vinculados al partido.

“El pronunciamiento de la Corte Suprema es respecto de la organización política, la cancelación es del registro. Respecto de los afiliados y candidatos, aún no hay una situación en concreto que haya sido presentada ni a la justicia general o a la justicia electoral”, indicó.

“Lo que pasa con cualquier candidato en este proceso electoral es que [se enfrenta] a dos momentos de calificación o de verificación de los requisitos para poder ser parte del proceso. El momento de las primarias, donde van a presentar sus hojas de vida para participar en los procesos de primarias abiertas o cerradas, ahí el Jurado Nacional de Elecciones va a proceder a calificar y verificar si se cumple con los requisitos. Por ejemplo, si están inhabilitados, si están impedidos, si hay alguna cuestión que podría descartar la postulación de cualquier persona”, añadió.

Por último, Burneo reiteró que el JNE “siempre va a actuar” conforme a lo que indique “la ley”.