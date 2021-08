Jorge Montoya: "No hay votos suficientes para la vacancia de Pedro Castillo". | Fuente: Andina

El almirante (r) Jorge Montoya, congresista electo por Renovación Popular, se refirió al gabinete de ministros encabezado por Guido Bellido.

“Las características personales de los ministros, algunas son indeseables, van en contra de la economía del país, este tema afecta a los peruanos, no se han dado cuenta del efecto negativo que tendrá en el país”, comentó para RPP Noticias.

Asimismo, calificó de “impresentables” a algunos ministros que juraron el último fin de semana por una cartera ya que tienen denuncias y no “una hoja limpia”. “Hay ministros que son impresentables como el de Defensa, hay cosas que tiene que ser corregidas, el de Relaciones Exteriores es un guerrillero, los peruanos no son comunistas, tenemos que ser claros. No somos un país comunista, ni lo vamos a ser”, comentó Jorge Montoya.



Sobre Vladimir Cerrón

El almirante Jorge Montoya hizo énfasis en el ‘talón de Aquiles’ del presidente Pedro Castillo: Vladimir Cerrón. Para el almirante y congresista electo de Renovación Popular, el presidente debe deslindarse.

“No estamos yendo por el bueno camino, no hay un deslinde de Cerrón si está gobernando o si es Castillo, yo creo que hay una lucha interna, hasta el momento es así, no están de acuerdo muchos partidarios del presidente con esto”.

Ante la incertidumbre, Jorge Montoya agregó que, si el presidente Pedro Castillo hace algo, saldremos de la crisis.

“Los primeros que sufren son los privados que tienen que trabajar para sobrevivir, el consumo ha bajado, porque todos tienen miedo de perder lo que tienen, no vamos a salir de esta si hay enmienda política. Si el presidente tiene buenas intenciones, salimos de esta”.

Sobre la vacancia

“Si no se logra (el deslinde con Vladimir Cerrón), va la vacancia. Yo espero que se pueda corregir”, comentó Jorge Montoya. Sin embargo, aseguró que en la actualidad no podría decir exactamente si hay votos suficientes para la vacancia porque “las decisiones políticas cambian”.

Sobre si considera el gobierno de Pedro Castillo como izquierda, dejó en claro que, para trabajar juntos, no importan las ideologías. “Si somos demócratas, la ideología queda a un costado, el ejecutivo da los lineamientos para que la economía camine, tiene que ser gente que trabaje, así sea de izquierda y derecha, lo ideal es que sean independientes, pero podría ser cualquiera”, sostuvo.

